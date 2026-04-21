MTV Barum verpflichtet Torjägerin Nele Stöber

Die 1. Frauen des MTV Barum – Foto: Leon Tonhäuser

Die 18-Jährige überzeugte in den vergangenen beiden Spielzeiten mit einer starken Torquote. In der laufenden Saison erzielte Stöber in 14 Einsätzen bereits 18 Tore. In der Vorsaison kam sie in 17 Spielen auf 22 Treffer.

Mit dem Wechsel in die Oberliga wagt die Angreiferin nun den nächsten Schritt. MTV-Trainer Niclas Böhnsch traut ihr auch auf höherem Niveau viel zu. „Wir wollen grundsätzlich allen talentierten und ambitionierten Spielerinnen im Heide-Wendland Kreis die höchstmögliche Plattform bieten. Das ist für Nele unser Meinung nach die Oberliga. Ihr Torriecher ist unbestritten und wird sich mittelfristig auch in der Oberliga in Tore verwandeln. Wie jede junge Spielerin braucht sie diese Gier dazulernen zu wollen und das hat sie in den Gesprächen zu 100% aufgezeigt. Wir sind glücklich sie ab Sommer im Team zu haben“, wird Böhnsch auf dem Instagram-Kanal des Teams zitiert.