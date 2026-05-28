MTV Almstedt stellt Stefan Gluba frei Damit trennt sich der Verein 2 Spieltage vor Saisonende von seinem Cheftrainer von FD · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Stefan Gluba ist nicht mehr Trainer beim MTV Almstedt – Foto: Instagram: mtv_almstedt

Der MTV Almstedt hat kurz vor Saisonende personelle Konsequenzen gezogen und Cheftrainer Stefan Gluba mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das gab der Bezirksligist aus der Staffel Hannover 4 in einer Mitteilung bekannt. Für die beiden verbleibenden Ligaspiele gegen den TuS Hasede und Eintracht Afferde übernimmt Co-Trainer Stefan Sauerzweig die Verantwortung an der Seitenlinie.

Die Entscheidung fiel nach Angaben des Vereins nach einer intensiven Analyse der sportlichen Entwicklung der vergangenen Wochen. Zwar bewegt sich der MTV Almstedt mit 40 Punkten weiterhin im gesicherten Tabellenmittelfeld, die internen Erwartungen und Ziele seien jedoch nicht erfüllt worden. Zudem habe aus Vereinssicht die Überzeugung gefehlt, in der bisherigen Konstellation noch eine nachhaltige sportliche Trendwende einzuleiten. Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Entscheidung. Zwei Spieltage vor Saisonende und in einer Phase, in der viele Vereine ihre Kader- und Trainerplanungen bereits abgeschlossen haben, setzt der MTV Almstedt dennoch auf einen klaren Schnitt. Vereinsintern soll damit frühzeitig Ruhe und Klarheit für die kommende Spielzeit geschaffen werden.

Unter Stefan Gluba spielte Almstedt eine wechselhafte Saison. Starken Auftritten – etwa beim 4:2-Erfolg gegen Türk Gücü Hildesheim oder dem Heimsieg gegen Alfeld – standen immer wieder unerwartete Rückschläge gegenüber. Zuletzt kassierte die Mannschaft unter anderem eine überraschende Heimniederlage gegen den SV Einum und verlor zudem gegen Spitzenreiter Blau-Weiß Neuhof. Konstanz entwickelte sich über die Saison hinweg nur selten. Mit Stefan Sauerzweig übernimmt nun ein bekanntes Gesicht aus dem Trainerteam die sportliche Verantwortung für den Saisonendspurt. Parallel dazu will der Verein in den kommenden Wochen die personellen und sportlichen Weichen für die neue Saison stellen.