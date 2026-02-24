MTV Almstedt besetzt Co-Trainer-Posten mit Stefan Sauerzweig

Der neue Co-Trainer des Bezirksligisten – Foto: Instagram: mtv_almstedt

Der MTV Almstedt hat die vakante Position des Co-Trainers neu besetzt. Künftig wird Stefan Sauerzweig das Trainerteam um Chefcoach Stefan Gluba ergänzen. Gluba hatte sein Amt am 15. Januar 2026 zunächst ohne Assistenten übernommen, nun ist die sportliche Führung wieder komplett.

Mit Sauerzweig gewinnt der Verein eine Persönlichkeit, die eng mit dem MTV Almstedt verbunden ist. Nach seiner aktiven Zeit in der ersten Herrenmannschaft war er weiterhin für die zweite Mannschaft am Ball und blieb dem Klub damit auch sportlich treu. Seine langjährige Vereinszugehörigkeit und seine Kenntnis der internen Strukturen waren entscheidende Faktoren bei der Besetzung der Position.

Abteilungsleiter Marius Hesse äußerte sich zufrieden über die Lösung: „Wir freuen uns, mit ‚Sauer‘ einen Mann gefunden zu haben, der unseren Verein lebt und gleichzeitig den Jungs noch einiges mit auf den Weg geben kann. Er benötigte kaum Überlegungszeit, als wir ihn gefragt haben.“