MTV Ahrensbök sucht kurzfristig Testspielgegner

– Foto: Isaija Zecevic

Der MTV Ahrensbök ist kurzfristig auf der Suche nach einem Testspielgegner für Montag, den 20. Juli 2026. Nachdem der ursprünglich geplante Kontrahent seine Teilnahme abgesagt hat, möchte der Verbandsligist die entstandene Lücke im Vorbereitungsprogramm schnell schließen.

Austragungsort der Begegnung soll der Kunstrasenplatz in Ahrensbök sein. Für interessierte Vereine bietet sich damit kurzfristig die Möglichkeit, ein weiteres Testspiel in der laufenden Sommervorbereitung zu absolvieren.