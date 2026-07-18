MTV Ahrensbök sucht kurzfristig Testspielgegner

Der MTV Ahrensbök ist kurzfristig auf der Suche nach einem Testspielgegner für Montag, den 20. Juli 2026. Nachdem der ursprünglich geplante Kontrahent seine Teilnahme abgesagt hat, möchte der Verbandsligist die entstandene Lücke im Vorbereitungsprogramm schnell schließen.
Austragungsort der Begegnung soll der Kunstrasenplatz in Ahrensbök sein. Für interessierte Vereine bietet sich damit kurzfristig die Möglichkeit, ein weiteres Testspiel in der laufenden Sommervorbereitung zu absolvieren.
Vereine, die als Gegner einspringen möchten, können sich direkt bei Shorty Bohnsack unter 0173 8518508 melden. Der MTV Ahrensbök hofft auf eine zeitnahe Rückmeldung, damit das geplante Testspiel wie vorgesehen stattfinden kann.