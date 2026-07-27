 2026-07-23T06:38:08.609Z

Pokal

MTV Ahrensbök scheidet nach Elfmeterschießen im Pokal aus

Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein scheitert trotz früher Führung und 2:2 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen am SV Großenbrode.

von Isaija Zecevic · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

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VL Süd Schl.-Holstein
Kreispok. Ostholstein
Ahrensbök
Großenbrode

Der MTV Ahrensbök ist überraschend bereits in der 1. Runde des Kreispokals Ostholstein ausgeschieden. Der Verbandsligist unterlag dem Kreisligisten SV Großenbrode nach einem packenden Pokalduell mit 4:5 im Elfmeterschießen, nachdem es nach regulärer Spielzeit 2:2 gestanden hatte.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Großenbrode
SV GroßenbrodeGroßenbrode
MTV Ahrensbök
MTV AhrensbökAhrensbök
7
n.E.
6
Abpfiff

Dabei erwischte der MTV den besseren Start und ging bereits früh in Führung. Der Außenseiter aus Großenbrode kämpfte sich jedoch zurück und drehte die Partie zwischenzeitlich. Ahrensbök gelang im zweiten Durchgang per Strafstoß der erneute Ausgleich, sodass die Entscheidung erst im Elfmeterschießen fallen musste.

Dort entwickelte sich ein echter Krimi. Beide Mannschaften verwandelten zunächst sicher, ehe Großenbrodes Torhüter Sebastian Alex Ziegler zum Matchwinner avancierte. Zunächst parierte er einen Elfmeter des gegnerischen Keepers und verwandelte anschließend selbst den entscheidenden Strafstoß zum 7:6-Endstand.

Für den MTV Ahrensbök endet der Kreispokal damit bereits zum Auftakt. Nach einer engagierten Leistung muss sich der Verbandsligist nun voll auf den bevorstehenden Ligastart in der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein konzentrieren.

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