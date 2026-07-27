MTV Ahrensbök scheidet nach Elfmeterschießen im Pokal aus

– Foto: André Nückel

Der MTV Ahrensbök ist überraschend bereits in der 1. Runde des Kreispokals Ostholstein ausgeschieden. Der Verbandsligist unterlag dem Kreisligisten SV Großenbrode nach einem packenden Pokalduell mit 4:5 im Elfmeterschießen, nachdem es nach regulärer Spielzeit 2:2 gestanden hatte.

Dabei erwischte der MTV den besseren Start und ging bereits früh in Führung. Der Außenseiter aus Großenbrode kämpfte sich jedoch zurück und drehte die Partie zwischenzeitlich. Ahrensbök gelang im zweiten Durchgang per Strafstoß der erneute Ausgleich, sodass die Entscheidung erst im Elfmeterschießen fallen musste.

Dort entwickelte sich ein echter Krimi. Beide Mannschaften verwandelten zunächst sicher, ehe Großenbrodes Torhüter Sebastian Alex Ziegler zum Matchwinner avancierte. Zunächst parierte er einen Elfmeter des gegnerischen Keepers und verwandelte anschließend selbst den entscheidenden Strafstoß zum 7:6-Endstand.