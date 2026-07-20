MTV Ahrensbök findet kurzfristig Ersatzgegner

Fündig geworden: MTV Ahrensbök kann nun doch noch ein Testspiel absolvieren. (Archivbild) – Foto: Schäfer

Der MTV Ahrensbök kann sein kurzfristiges gefährdetes Spiel nun doch wie geplant austragen. Nachdem der ursprünglich vorgesehene Gegner abgesagt hatte und der Verbandsligist öffentlich nach Ersatz suchte, ist mit der SG Scharbeutz/Pönitz schnell ein neuer Kontrahent gefunden worden.

Die Partie findet am Montag, 20. Juli, um 19:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Ahrensbök statt. Der MTV bedankte sich in den sozialen Medien ausdrücklich bei der SG Scharbeutz/Pönitz für das kurzfristige Einspringen.

Damit kann der Verbandsligist sein Vorbereitungsprogramm wie geplant fortsetzen und vor dem Saisonstart einen weiteren wichtigen Härtetest absolvieren.