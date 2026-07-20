 2026-07-17T11:53:53.177Z

Testspiel

MTV Ahrensbök findet kurzfristig Ersatzgegner

Die SG Scharbeutz/Pönitz springt kurzfristig ein – Anstoß ist am Montagabend um 19:30 Uhr in Ahrensbök.

von Isaija Zecevic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Fündig geworden: MTV Ahrensbök kann nun doch noch ein Testspiel absolvieren. (Archivbild)
Fündig geworden: MTV Ahrensbök kann nun doch noch ein Testspiel absolvieren. (Archivbild) – Foto: Schäfer

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Der MTV Ahrensbök kann sein kurzfristiges gefährdetes Spiel nun doch wie geplant austragen. Nachdem der ursprünglich vorgesehene Gegner abgesagt hatte und der Verbandsligist öffentlich nach Ersatz suchte, ist mit der SG Scharbeutz/Pönitz schnell ein neuer Kontrahent gefunden worden.

Heute, 19:30 Uhr
MTV Ahrensbök
MTV AhrensbökAhrensbök
FC Scharbeutz
FC ScharbeutzScharbeutz
19:30

Die Partie findet am Montag, 20. Juli, um 19:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Ahrensbök statt. Der MTV bedankte sich in den sozialen Medien ausdrücklich bei der SG Scharbeutz/Pönitz für das kurzfristige Einspringen.

Damit kann der Verbandsligist sein Vorbereitungsprogramm wie geplant fortsetzen und vor dem Saisonstart einen weiteren wichtigen Härtetest absolvieren.