MTV Ahrensbök feiert Schützenfest gegen SG Scharbeutz/Pönitz

Der kurzfristig angesetzte Test hat sich für den MTV Ahrensbök zu einer klaren Angelegenheit entwickelt. Der Verbandsligist setzte sich am Montagabend auf dem heimischen Kunstrasenplatz mit 10:1 (2:0) gegen die SG Scharbeutz/Pönitz durch.

Bereits in der Anfangsphase brachte der MTV die Weichen auf Sieg und führte nach Treffern in der 12. und 22. Minute mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber einen Gang zu und bauten ihren Vorsprung mit zahlreichen Toren kontinuierlich aus. Zwar gelang der SG Scharbeutz/Pönitz zwischenzeitlich der Ehrentreffer zum 3:1, doch Ahrensbök ließ sich davon nicht beeindrucken und schraubte das Ergebnis mit einer torreichen Schlussphase in den zweistelligen Bereich.

Mit dem deutlichen 10:1-Erfolg schließt der MTV Ahrensbök seine Testpartie erfolgreich ab und sammelt weiteres Selbstvertrauen für den bevorstehenden Saisonstart. Nachdem der ursprünglich geplante Gegner kurzfristig abgesagt hatte, war die SG Scharbeutz/Pönitz spontan als Ersatz eingesprungen und ermöglichte den Ahrensbökern den geplanten Härtetest.