MTV 1881 siegt klar gegen Wolfsbuch-Zell

– Foto: Roland Schäfer

Ein Spieltag voller Wendungen

Der 20. Spieltag der Kreisklasse 1 bot alles, was das Herz eines Fußballfans höherschlagen lässt: späte Tore, Elfmeterdramen und packende Duelle. In Gaimersheim brachte Luca Moser die Hausherren kurz vor der Pause in Führung, doch Ersin Ucar rettete Ingolstadt Nord in der 84. Minute ein Remis. In Buxheim sah es lange nach einem Heimsieg aus, nachdem Johannes Speth zur Pause getroffen hatte. Doch Mertcan Gürses und Daniel Drotleff drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten des Türkischen SV.

In Arnsberg entschied Altmannstein das Spiel schon früh: Daniel Weber und Christoph Hallermeier trafen vor der Pause, während ein Foulelfmeter von Oliver Bauer von Marco Freund pariert wurde. Ein echtes Drama spielte sich in Kipfenberg ab: Luis Forster traf doppelt, dazwischen glich Linus Pfaller aus. In der turbulenten Schlussphase gab es eine Gelb-Rote Karte für Florian Donaubauer und später Rot für Jonas Gößl, bevor Bernd Geiß kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte.

Tore satt und Spannung im Tabellenkeller

Das torreichste Spiel fand in Eitensheim statt, wo Benedikt Vollnhals mit vier Treffern glänzte, aber SC Steinberg mehrfach zurückschlug. Florian Weigl erzielte zwei Tore und Tobias Schels traf ebenfalls, ehe Vollnhals in der 90. Minute zum 4:4 rettete. In Lenting brachte Ferhat Cetin die Gastgeber in Führung, doch Etting antwortete mit drei Treffern von Christian Redl, Michael Belousow und Alexander Thielmann, bevor Dennis Volk verkürzte.

MTV 1881 Ingolstadt feierte einen klaren Heimsieg gegen Wolfsbuch-Zell. Mykola Bilotserkivets, Tiago Joia Tavares, Saad Almatar und Jorge Freire Cevallos trafen, während Stefan Hofbauer nur kurzzeitig für Hoffnung bei den Gästen sorgte.