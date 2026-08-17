MTV 1860 Altlandsberg bejubelt 9:1, SG Müncheberg mit Start nach Maß

Ostbrandenburgliga

FC Eisenhüttenstadt II – VfB Steinhöfel 5:1

Vor 123 Zuschauern erwischte der VfB Steinhöfel den besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Dominik Ebert mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie jedoch eine deutliche Wende. Dario Spike Philipp erzielte in der 46. Minute den Ausgleich, ehe Theo Bütow nur zwei Minuten später das Spiel mit dem 2:1 zugunsten des FC Eisenhüttenstadt II drehte. Damit war die Wende perfekt. Lennard Dietrich baute den Vorsprung in der 75. Minute auf 3:1 aus. Johannes Tietz sorgte in der 81. Minute für das 4:1 und setzte in der 90.+3. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 5:1.

MTV 1860 Altlandsberg – FC Union Frankfurt 9:1

56 Zuschauer erlebten einen furiosen Auftritt des MTV 1860 Altlandsberg. Kevin Borowski brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Fabian Tom Redanz nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Arthur Tabler sorgte in der 33. Minute für das 3:0, bevor Fabian Tom Redanz in der 36. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:0 erzielte. Noch vor der Pause legte Kevin Borowski in der 44. Minute das 5:0 nach. Auch nach dem Seitenwechsel ließ Altlandsberg nicht nach. Fabian Tom Redanz traf in der 50. Minute zum 6:0, Arthur Tabler erhöhte in der 53. Minute auf 7:0. Kevin Borowski machte in der 76. Minute das 8:0 perfekt. Steve Otto gelang zwei Minuten später der Treffer zum 8:1, doch damit war der Torhunger der Gastgeber noch nicht gestillt. Arthur Tabler setzte in der 80. Minute mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 9:1.

SV Rot-Weiß Reitwein – SG 47 Bruchmühle 3:0

Der SV Rot-Weiß Reitwein stellte früh die Weichen auf Sieg. Arsalan Mohamadi brachte die Gastgeber bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. In der 21. Minute legte Przemyslaw Stepien zum 2:0 nach und verschaffte Reitwein damit eine komfortable Ausgangslage. Stepien war auch später noch einmal zur Stelle: In der 74. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer und machte mit dem 3:0 den Heimsieg perfekt.

SV 1919 Woltersdorf – SpG Tauche/Ahrensdorf 0:4

Vor 25 Zuschauern musste der SV 1919 Woltersdorf zunächst lange auf das erste Tor warten. In der 35. Minute war es dann Christian Grahlow, der die SpG Tauche/Ahrensdorf mit 1:0 in Führung brachte. Nur vier Minuten später erhöhte Richard Breiert auf 2:0. Nach der Pause setzte die SpG ihren erfolgreichen Auftritt fort. Fabian Laske sorgte in der 55. Minute für das 3:0, ehe Matti Bienwald in der 81. Minute den vierten Treffer nachlegte. Mit dem 4:0 war die klare Entscheidung gefallen.

SG Müncheberg – SpG Hennickendorf/Rehfelde 5:0

Vor 82 Zuschauern erwischte die SG Müncheberg einen Start nach Maß. Tim Sowinski brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung und legte in der 33. Minute gleich das 2:0 nach. Nur fünf Minuten später erhöhte Fabian Hirsch auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Müncheberg erfolgreich. In der 53. Minute fiel das 4:0 durch ein Eigentor von Anton Oswald. Tom Koslowski setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt und machte mit dem 5:0 den deutlichen Erfolg der SG Müncheberg perfekt.

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