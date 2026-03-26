MTSV wie ausgewechselt – Hohenwestedt feiert 2:0-Heimsieg gegen KTS

Der MTSV Hohenwestedt hat sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Flens-Oberliga eindrucksvoll zurückgemeldet. In einem Nachholspiel vom 20. Spieltag konnte die Mannschaft von Trainer Arend Müller in einer hart umkämpften und von beiden Seiten sehr intensiv geführten Partie einen 2:0 (2:0)-Heimerfolg gegen den starken Aufsteiger Kaltenkirchener TS einfahren. Durch den erst zweiten Heimsieg klettert der MTSV auf den 12. Platz und hat damit den punktgleichen TuS Rotenhof aufgrund der um ein Tor besseren Tordifferenz überholt. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz – den derzeit Inter Türkspor Kiel belegt – beträgt 4 Zähler. Auf Eutin 08 – den Vorletzten – sind es bereits fünf Zähler, allerdings haben die Ostholsteiner noch zwei Nachholspiele zu bestreiten. Die Kaltenkirchener TS hält trotz der Niederlage den guten 8. Platz.
Nach dem blutleeren Auftritt am Sonntag in Kiel hatte MTSV-Coach Arend Müller einige personelle Änderungen vorgenommen. Für die beiden etatmäßigen Außenverteidiger Jannis Brand und Felix Ploog übernahmen diesmal auf der linken Abwehrseite Killian Pingel auf einer für ihn völlig ungewohnten Position und auf der rechten Seite der spielende Co-Trainer Hinrich Schröder. Den freien Platz von Pingel im Mittelfeld übernahm Jannes Dolling.
Schon nach wenigen Minuten wurde klar, dass hier eine ganz andere Hohenwestedter Mannschaft auf dem Platz stand, die nicht nur kämpferisch, sondern auch phasenweise fußballerisch zu überzeugen wusste und die gegen einen äußerst spielstarken Gegner sehr diszipliniert und strukturiert agierte.
Es ist schon bemerkenswert, wie es den Gastgebern gelungen ist, in der Kürze der Zeit die Handbremse zu lösen und wieder eine oberligataugliche Leistung abzuliefern.
Gegen die technisch starken und keinesfalls enttäuschenden Gäste aus dem Hamburger Speckgürtel spielte es dem MTSV zusätzlich in die Karten, dass bereits frühzeitig mit der ersten guten Offensivaktion der Führungstreffer erzielt werden konnte. Ein Freistoß von Tjark Sievers auf Höhe der Mittellinie erreichte auf der rechten Strafraumseite Tim Sienknecht, der den Ball in das Zentrum verlängerte, wo Fabian Engbrecht (16.) zum 1:0 einköpfte.
Die Mannschaft von Trainer Martin Genz drückte zwar weiter auf das Gaspedal und zeigte dabei auch einige schöne Kombinationen, aber spätestens am Strafraum der Gastgeber war Schluss, denn die Gastgeber verteidigten mit viel Leidenschaft.
Auch das zweite Tor des MTSV kurz vor dem Pausenpfiff resultierte aus einem Standard. Der Hohenwestedter Kapitän Tjark Sievers (41.) schlug von der linken Seite einen Eckball, der sich über Torhüter Luca Adler in das Tor senkte. Die Gäste reklamierten in dieser Situation zwar vehement auf Foulspiel, da ihr Torhüter angeblich behindert worden war, doch der die Partie souverän leitende Schiedsrichter Malte Gerhardt hatte nichts Regelwidriges erkannt.
Auch nach dem Seitenwechsel waren es eher die Gastgeber, die mit Angriffsaktionen für Gefahr sorgten. Nach einem Zuspiel von Fabian Engbrecht verpasste Arsenij Ksenofontov sein erstes Tor für den MTSV nur um Haaresbreite, als er aus zentraler Position das Lattenkreuz traf. Bei einem Konter scheiterte Rene Helmcke (84.) mit einem Flachschuss aus halblinker Position an KTS-Torhüter Luca Adler.
Dank konsequenter Abwehrarbeit überstanden die Gastgeber auch die zweite Halbzeit unbeschadet, auch weil Kaltenkirchen kaum einmal in der Lage war, sich gute Torchancen zu erspielen.
Stimmen zum SpielMartin Genz (Trainer Kaltenkirchener TS)
MTSV Hohenwestedt: Schultz – Pingel, Dahm, Schnoor, Schröder – Tjark Sievers, Sienknecht (73. Matz), Dolling (65. Rathje), Ksenofontov – Engbrecht (90. Clasen), Kochanski (80. Helmcke).
Trainer: Arend Müller.
Kaltenkirchener TS: Adler – Güvenir, Jung (77. Pluche), Jensen, Eising – Jürgensen (67. Nrecaj), Soder, Jueidi (89.) – Lennart Pietsch (27. Rerop), Malte Pietsch – Spreitzer.
Trainer: Martin Genz.
Schiedsrichter: Malte Gerhardt (Kieler MTV).
Assistenten: Johannes Karl Kowalewski und Anton Kausch.
Zuschauer: 195 auf dem Sportplatz Wilhelmshöh in Hohenwestedt.
Tore: 1:0 Fabian Engbrecht (16.), 2:0 Tjark Sievers (41.).