MTSV wie ausgewechselt – Hohenwestedt feiert 2:0-Heimsieg gegen KTS

Nach dem blutleeren Auftritt am Sonntag in Kiel hatte MTSV-Coach Arend Müller einige personelle Änderungen vorgenommen. Für die beiden etatmäßigen Außenverteidiger Jannis Brand und Felix Ploog übernahmen diesmal auf der linken Abwehrseite Killian Pingel auf einer für ihn völlig ungewohnten Position und auf der rechten Seite der spielende Co-Trainer Hinrich Schröder. Den freien Platz von Pingel im Mittelfeld übernahm Jannes Dolling.

Schon nach wenigen Minuten wurde klar, dass hier eine ganz andere Hohenwestedter Mannschaft auf dem Platz stand, die nicht nur kämpferisch, sondern auch phasenweise fußballerisch zu überzeugen wusste und die gegen einen äußerst spielstarken Gegner sehr diszipliniert und strukturiert agierte.

Es ist schon bemerkenswert, wie es den Gastgebern gelungen ist, in der Kürze der Zeit die Handbremse zu lösen und wieder eine oberligataugliche Leistung abzuliefern.

Engbrecht mit dem Führungstreffer

Gegen die technisch starken und keinesfalls enttäuschenden Gäste aus dem Hamburger Speckgürtel spielte es dem MTSV zusätzlich in die Karten, dass bereits frühzeitig mit der ersten guten Offensivaktion der Führungstreffer erzielt werden konnte. Ein Freistoß von Tjark Sievers auf Höhe der Mittellinie erreichte auf der rechten Strafraumseite Tim Sienknecht, der den Ball in das Zentrum verlängerte, wo Fabian Engbrecht (16.) zum 1:0 einköpfte.

Die Mannschaft von Trainer Martin Genz drückte zwar weiter auf das Gaspedal und zeigte dabei auch einige schöne Kombinationen, aber spätestens am Strafraum der Gastgeber war Schluss, denn die Gastgeber verteidigten mit viel Leidenschaft.

Tjark Sievers mit dem zweiten Treffer

Auch das zweite Tor des MTSV kurz vor dem Pausenpfiff resultierte aus einem Standard. Der Hohenwestedter Kapitän Tjark Sievers (41.) schlug von der linken Seite einen Eckball, der sich über Torhüter Luca Adler in das Tor senkte. Die Gäste reklamierten in dieser Situation zwar vehement auf Foulspiel, da ihr Torhüter angeblich behindert worden war, doch der die Partie souverän leitende Schiedsrichter Malte Gerhardt hatte nichts Regelwidriges erkannt.