MTSV überzeugt in Büsum und holt den 2. Platz beim Sommercup von Olaf Wegerich · Heute, 18:08 Uhr · 0 Leser

Fabian Engbrecht (MTSV Hohenwested) hatte auf der Torlinie zunächst geklärt, aber der 2. Versuch des Heider SV druch Thede Reimers passt im Finale. – Foto: Volker Schlichting

Der MTSV Hohenwestedt scheint gut gerüstet für die neue Oberligasaison. Beim 2. Büsumer Sommercup präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Arend Müller in sehr guter Verfassung und durfte sich nach einem guten Auftritt über den 2. Platz freuen. Lediglich in der Finalbegegnung gegen den Heider SV zog der MTSV durch den späten Treffer von Thede Reimers (23.) den Kürzeren.

Bereits in der Auftaktbegegnung der Gruppenphase duellierten sich der MTSV und die Dithmarscher. Nach einem fatalen Fehler des Heider Torhüters, der Thies Kochanski den Ball in die Füße spielte, konnte der Außenseiter früh in Führung gehen. Doch ein Treffer von Marvin Wolf (24.) kurz vor Spielende rettete dem Favoriten das 1:1-Unentschieden. Im zweiten Gruppenspiel gegen den Landesligaaufsteiger TSV Heiligenstedten reichte der goldene Treffer von Fabian Engbrecht zum 1:0-Erfolg.

Richtig deutlich wurde es in der dritten Partie gegen den TSV Hattstedt, der ebenfalls in der Landesliga spielt. Zwei Treffer von Tjark Struve (15., 19.) in seinem ersten Herrenjahr sowie ein Tor von Fabian Engbrecht (21.) reichten für den Gruppensieg vor dem Heider SV. Im Halbfinale gegen den Verbandsligisten TSV Büsum reichte der Treffer von Thies Kochanski (10.) für den Finaleinzug.

MTSV-Trainer Arend Müller zeigte sich vom couragierten Auftritt seiner Mannschaft in Büsum sehr angetan. „Wir haben uns gut präsentiert. Ich bin absolut zufrieden. Im Gegensatz zum Testspiel beim TSV Friedrichsberg-Busdorf haben wir uns noch einmal gesteigert. Die drei A-Jugendlichen Lennard Möller, Jan Ole Belz und Sebastian Sanchez Garcia haben es sehr gut gemacht.“ Insgesamt war der MTSV mit 19 Spielern nach Büsum angereist. Nicht zur Verfügung standen: Mika Hirsch (dicker Knöchel), Felix Ploog (krank) und Jannik Sierks (beruflich verhindert). Mats Schaller hatte leichte Probleme mit der Leiste und wurde geschont.

Thies Kochanski, der die Führung für den MTSV Hohenwestedt erzielt, setzt Heides Keeper Niklas Simson im Gruppenspiel unter Druck. – Foto: Volker Schlichting