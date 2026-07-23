MTSV überzeugt beim 7:1-Erfolg gegen Eidertal

Fabian Engbrecht hier im Spiel gegen Eutin 08 befindet sich derzeit in Torlaune und erzielte erneut zwei Treffer für den MTSV. – Foto: Olaf Wegerich

Der MTSV Hohenwestedt präsentiert sich weiterhin in starker Frühform. Nur drei Tage nach dem 2:0-Erfolg gegen den Husumer SV durch zwei Treffer von Fabian Engbrecht konnte der Flens-Oberligist am Dienstagabend in einem Freundschaftsspiel die SpVg Eidertal Molfsee deutlich mit 7:1 (2:0) in die Schranken weisen.

Mats Schaller (12.), der Neuzugang vom Heider SV, eröffnete bereits früh den Torreigen für die Gastgeber auf dem Sportplatz Wilhelmshöh, dem Fabian Engbrecht (22.) nach Vorlage von Tjark Struve noch vor der Pause den zweiten Treffer folgen ließ. Ein verwandelter Foulelfmeter von Tjark Sievers (48.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel brachte den dritten Treffer, ehe Fabian Engbrecht (56.) mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 stellen konnte.

Unmittelbar danach vollzog MTSV-Coach Arend Müller einen Sechsfachwechsel, der der Spielfreude des Oberligisten aber nicht abträglich war. Auch Torhüter Enno Beckmann konnte sich auszeichnen, als er nach einer Stunde einen Elfmeter abwehren konnte. Capitano Tjark Sievers (65.) konnte mit seinem dritten Treffer auf 5:0 erhöhen, ehe dem Landesligisten durch Arda Capat (67.) der Ehrentreffer gelang. Nach Vorarbeit von Lennhard Möller (69.) konnte Mika Hirsch den sechsten Treffer nachlegen, ehe Niclas Neitzke (72.) der Treffer zum 7:1-Endstand gelang. Beim MTSV fehlte noch Urlauber Macius Dahm.

Lob vom Trainer

„Das war ein guter Test. Die Inhalte verfestigen sich immer mehr. Natürlich sind das nur Testspiele. Die Oberliga ist eine komplett andere Geschichte und wird eine Herausforderung. Aber wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht. Eidertal ist nicht so schlecht unterwegs. Die haben eine junge, starke Mannschaft und sind hier mit voller Kapelle angetreten“, zeigte sich MTSV-Coach Arend Müller nach dem souveränen Auftritt sehr zufrieden mit der sportlichen Momentaufnahme, um dann noch einmal ins Detail zu gehen.

Team von Arend Müller verjüngt

„Wir haben eine unfassbar junge Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von 23 Jahren. Jannik Sierks ist mit 29 Jahren unser ältester Spieler. Das ist schon eine Hausnummer. Aber genau das ist unser Weg. Wir wollen den Nachwuchsspielern wie Jan-Ole Belz, Lennard Möller und Tjark Struve die Möglichkeit geben, sich präsentieren zu können. Alle haben ihre Chance genutzt und ziehen voll mit.“

Bereits am Freitagabend um 19.00 Uhr geht es mit einem Testspiel beim Landesligaaufsteiger TSV Heiligenstedten weiter, ehe am Sonntag um 14.00 Uhr der Kreispokal mit der Begegnung bei der SG Surendorf/Friedrichsort auf dem Plan steht.

Die letzte Woche vor dem Start in die vierte Oberligasaison des MTSV am 1. August mit dem Kreisderby beim TuS Rotenhof zum Auftakt wird mit drei Trainingstagen noch einmal sehr intensiv.