MTSV rettet 1:0-Erfolg gegen Inter Türkspor über die Ziellinie

Melih Cerrah (Inter) gegen Jannis Brandt (MTSV). – Foto: Olaf Wegerich

Riesenerleichterung beim MTSV Hohenwestedt. Durch einen hart erkämpften 1:0 (1:0)-Erfolg im Kellerduell gegen Inter Türkspor Kiel beenden die Gastgeber ihre Ergebniskrise mit sechs Spielen ohne Sieg. Die Gäste vom Kieler Ostufer, die auf ihren erkrankten Trainer Thomas Schwantes verzichten mussten, bleiben auch im fünften Spiel in Serie ohne Punkte und rutschen immer tiefer in den Abstiegsstrudel. Für Schwantes hatte Ligamanager Bülent Seker das Kommando auf der Trainerbank übernommen. Durch den ersten Heimerfolg im fünften Spiel verbessern sich die Gastgeber auf den 11. Platz. Inter rutscht nach der erneuten Niederlage auf den 14. Platz.

Gestern, 15:00 Uhr MTSV Hohenwestedt Hohenwestedt Inter Türkspor Kiel Türksp. Kiel 1 0 Abpfiff Bei den Gastgebern fehlte der erkrankte Thies Kochanski. Dafür stand Niklas Neitzke in dieser Saison erstmalig in der Startaufstellung.

Abbas Sharba (Inter) gegen Killian Pingel (re., MTSV). – Foto: Olaf Wegerich

Vor den nur knapp 200 Zuschauern auf dem Sportplatz Wilhelmshöh entwickelte sich schnell ein sehr zerfahrenes Spiel mit wenig durchdachten Aktionen auf beiden Seiten. Sienknecht mit Knieverletzung früh raus

Bereits frühzeitig waren die Gastgeber gezwungen, in der Viererkette einen Wechsel vorzunehmen. Innenverteidiger Tim Sienknecht konnte nach einem Klärungsversuch mit dem Knie nicht mehr richtig auftreten und musste sofort ausgewechselt werden. Trotz aller Widrigkeiten konnten die Gastgeber im ersten Durchgang ein klares Chancenplus für sich verbuchen. Pingel scheitert am Pfosten – Knaak an Hoop Die größte Möglichkeit, den Führungstreffer zu erzielen, hatte der MTSV bei einer Doppelchance, als zunächst Killian Pingel mit einem Pfostentreffer Pech hatte. Doch der Abpraller landete bei Kjell Knaak, dessen Schuss Inter-Torhüter Lukas Hoop mit einer starken Parade entschärfen konnte.

Mika Hirsch vom MTSV. – Foto: Olaf Wegerich

Die Entstehung zum Tor des Tages kurz vor der Pause passt zum nicht immer schön anzusehenden Spiel. Nach einem Rückpass wird der Kieler Torhüter Lukas Hoop von Luca Ubben (45.+2) intensiv angelaufen und verliert die Kugel im Dribbling an den MTSV-Angreifer, der den Ball dann ins leere Tor schießen kann. Auch nach dem Seitenwechsel wird die sehr intensive, durch viele harte Zweikämpfe geprägte Partie spielerisch keinen Deut besser. Inter versucht immer wieder Druck aufzubauen und sich in der zerfahrenen Partie Torchancen herauszuarbeiten, doch die spielerischen Möglichkeiten der Gäste, die sich zwar voll reinhängen, aber keine Durchschlagskraft entwickeln, bleiben begrenzt. So können die Gastgeber, die im zweiten Durchgang kaum noch einmal gefährlich werden, lange Zeit das knappe Ergebnis dank guter Abwehrarbeit verwalten. Hinrichs rettet gegen Halili und Polonski Erst in der Schlussphase gelingt es den Gästen, endlich etwas druckvoller zu agieren. Dabei kann sich MTSV-Torhüter Mats Hinrichs im Anschluss an einen Eckball bei einem wuchtigen Kopfball von Eugen Halili sowie bei einem Schuss von Pascal Polonski auszeichnen und rettet den Gastgebern den knappen Sieg.

Tjark Sievers (MTSV) gegen Ömer Sönmez (Inter). – Foto: Olaf Wegerich