MTSV-Reserve schafft den Sprung in die Kreisliga von Olaf Wegerich · Heute, 22:36 Uhr · 0 Leser

So sehen Sieger aus – Der MTSV Hohenwestedt II feiert den Aufstieg in die Kreisliga. – Foto: MTSV Hohenwestedt

Für den MTSV Hohenwestedt II neigt sich eine Saison der Superlative dem Ende entgegen. Nach einem vergeblichen Versuch im Vorjahr als man dem VfR Horst III und dem SV Peissen den Vortritt lassen musste konnte die Mannschaft vom gleichberechtigten Trainerduo Kevin Hinrichsen und Marko Sienknecht in dieser Saison in der Kreisklasse A souverän den Meistertitel gewinnen. Alle 20 bisherigen Punktspiele konnten mehr oder weniger sehr deutlich gewonnen werden was sich auch im beeindruckenden Torverhältnis von 106:15 widerspiegelt.

Bester Torschütze in der Liga und beim MTSV ist Falko Möller mit 35 Toren. Entscheidend für das positive Abschneiden in dieser Saison: Neben einer guten Trainingsbeteiligung mit 15-20 Mann pro Training verfügt der MTSV über einen ausgeglichenen starken Kader in dem auf die gute Integration junger Spieler großen Wert gelegt wird.

Bereits vier Spieltage vor Saisonende konnte mit einem hart erkämpften 3:2 Erfolg gegen den TSV Bordesholm II und anschließender Sektdusche für das Trainerteam frühzeitig die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisliga realisiert werden. Mit dem TSV 05 Neumünster und dem TSV Aukrug gab es zwei weitere Mannschaften in der Staffel die bei ihren jeweils äußerst knappen 2-3 Niederlagen hartnäckig dagegenhielten. In den beiden noch verbleibenden Punktspielen gegen den Tabellendritten SV Kickers Hennstedt im Anschluss an die Oberligapartie MTSV Hohenwestedt gegen den PSV Neumünster am kommenden Samstag sowie bei der SpVg Eidertal Molfsee hat sich der Tabellenführer das Ziel gesetzt die Saison ungeschlagen zu beenden.

Die Mannschaft besteht aus einer guten Mischung aus alt und jung. A- Jugendliche werden bereits integriert und profitieren von der Erfahrung ehemaliger Ligaspieler wie z.B. Michael Behnke, Falko Möller, Lars Baufeldt, Mathias Landt, Clas Sievers, Timo Kasch und Momme Boye. Zudem gibt es eine gute wöchentliche Absprache mit Liga Trainer Arend Müller so das auch Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln können. Ebenso bekommen auch Spieler der zweiten Mannschaft die Möglichkeit sich in der ersten Mannschaft zu zeigen. Z.B. Tjark Struve konnte nach guten Leistungen schon die ersten Einsätze in der Oberliga verzeichnen. Auch aufgrund der hohen Qualität im Kader sind die Erwartungen für die kommende Spielzeit sehr ambitioniert. „Ziel in der nächsten Saison in der Kreisliga ist es im oberen Mittelfeld mitzuspielen“ unterstreicht Marco Sienknecht aus dem Trainerteam des MTSV.

Issam Khalaf vom MTSV Hohenwestedt II. – Foto: Olaf Wegerich