MTSV nach 1:3-Pleite gegen PSV sportlich abgestiegen von Olaf Wegerich · Heute, 11:42 Uhr · 0 Leser

Rene Helmcke (MTSV Hohenwestedt) scheitert an Tilman Körtzinger (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Der MTSV Hohenwestedt muss nach der bitteren, aber verdienten 1:3 (1:1)-Heimniederlage gegen den PSV Neumünster vor nur 226 Zuschauern auf dem Sportplatz Wilhelmshöhe den Gang in die Landesliga antreten. Da zeitgleich Eutin 08 durch einen späten Treffer von Phil Petersenn (90+2) sich mit 2:1 bei der Kaltenkirchener TS durchsetzen konnte, beträgt der Rückstand auf die Rosenstädter vor dem letzten Spieltag bereits vier Zähler.

Durch die erneute Niederlage hat sich der MTSV die Chance auf ein Endspiel um den Klassenerhalt in Eutin am kommenden Wochenende nun selbst vermasselt und steht vor den Scherben einer über weite Strecken enttäuschend verlaufenden Saison. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt dem MTSV Hohenwestedt aber vielleicht noch. Wie vom Stadionsprecher bei seiner Moderation verkündet, hat der Verein Einspruch gegen die Wertung des mit 1:2 verlorenen Spiels bei Phönix Lübeck II eingereicht. Auf Nachfrage sagte Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV: „Ja, wir haben Protest eingelegt, weil ein Spieler nicht spielberechtigt war. Das Ergebnis ist noch offen. Das habe ich so von der Spartenleitung bekommen.“ Rathje mit dem Führungstreffer

Die Gastgeber konnten bis auf Killian Pingel, der an diesem Wochenende seiner zweiten Leidenschaft als Speedwayfahrer nachging, personell aus dem Vollen schöpfen und legten einen furiosen Start hin. Eine schöne Hereingabe von Tjark Sievers verwertete Jorit Rathje (7.) trotz harter Bedrängnis mit dem Kopf zum frühen Führungstreffer.

Jorit Rathje (MTSV Hohenwestedt) trifft gegen Küffner, Torhüter Körtzinger und Tiedemann zur frühen Führung. – Foto: Olaf Wegerich

Barendt mit dem schnellen Ausgleich Doch die Freude über den guten Start währte nicht lange, denn nur drei Minuten später hatte sich Til Küffner über die linke Seite schön durchgesetzt, und Timo Barendt (10.) konnte zum 1:1 einköpfen. Hinrichs rettet gegen Jansa In der Folge verläuft die erste Hälfte sehr ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für den spielstarken PSV, der den Ball immer wieder schnörkellos durch seine Reihen laufen lässt. Mit einer starken Parade rettet MTSV-Torhüter Mats Hinrichs nach einem Schuss von Tim Jansa (41.) aus gut 18 Metern, den er noch an die Latte lenken kann, das Remis zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel übernimmt der PSV Nach dem Seitenwechsel übernimmt der PSV nun komplett das Kommando. Die Gastgeber sind zwar sichtlich bemüht, aber oft einen Schritt zu spät und kommen nur noch selten in die Zweikämpfe.

Kopfballduell zwischen Jesper Tiedemann (PSV Neumünster) und Hendrik Schnoor (MTSV Hohenwestedt). – Foto: Olaf Wegerich

Hinrichs – der Turm in der Schlacht Zunächst scheitert Timo Barendt (52.) aus halbrechter Position an Mats Hinrichs, ehe nur zwei Minuten später eine Doppelchance von Ben-Luca Nohns (54.), der zweimal aus wenigen Metern am glänzend reagierenden Mats Hinrichs verzweifelt, ungenutzt bleibt. Barendt mit dem Führungstreffer Aber die Gäste bleiben weiter am Drücker, und diesmal hilft ihnen ein Standard, um zum Torerfolg zu kommen. Wieder ist es Til Küffner, der von der rechten Seite die Ecke schlägt, und Timo Barendt (57.), der im Zentrum nahezu ungehindert zum 1:2 einköpft. Für Barendt ist es bereits der 16. Saisontreffer. Damit hat er nicht nur Jesper Tiedemann in der internen Torjägerliste beim PSV überholt, sondern ist auch auf den 2. Platz hinter dem Gesamtführenden Morten Liebert gerückt. Ploog sorgt für frischen Wind Nach knapp einer Stunde kommt bei den Gastgebern Felix Ploog, der über die Flügel viel Druck macht und auch in den Spielen gegen Satrup und Rotenhof jeweils einen Treffer vorbereitet hatte. Eine erste gute Gelegenheit, den Ausgleichstreffer zu erzielen, hat Jannes Dolling, doch seinen Schuss aus gut 18 Metern, der gepasst hätte, kann Tilman Körtzinger stark parieren. Zinkondo nach Notbremse mit Rot runter Doch dann spielt Körtzinger bei der flachen Spieleröffnung einen eher schlampigen Ball auf Grady Zinkondo, den sich Tjark Sievers erlauft und dann im Zweikampf mit Zinkondo zu Fall kommt. Der ansonsten angenehm souveräne Schiedsrichter Florian Lisiak wertet das etwas übertrieben als Notbremse und schickt Zinkondo, obwohl noch ein weiterer PSV-Abwehrspieler danebenstand, mit einer Roten Karte vom Platz. Somit können die Gastgeber noch mindestens 16 Minuten plus Nachspielzeit in Überzahl bestreiten.

Ajoub Assameur (PSV Neumünster) gegen Tjark Sievers (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich