MTSV nach 1:3-Pleite gegen PSV sportlich abgestiegen

Der MTSV Hohenwestedt muss nach der bitteren, aber verdienten 1:3 (1:1)-Heimniederlage gegen den PSV Neumünster vor nur 226 Zuschauern auf dem Sportplatz Wilhelmshöhe den Gang in die Landesliga antreten. Da zeitgleich Eutin 08 durch einen späten Treffer von Phil Petersenn (90+2) sich mit 2:1 bei der Kaltenkirchener TS durchsetzen konnte, beträgt der Rückstand auf die Rosenstädter vor dem letzten Spieltag bereits vier Zähler.
Durch die erneute Niederlage hat sich der MTSV die Chance auf ein Endspiel um den Klassenerhalt in Eutin am kommenden Wochenende nun selbst vermasselt und steht vor den Scherben einer über weite Strecken enttäuschend verlaufenden Saison. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt dem MTSV Hohenwestedt aber vielleicht noch. Wie vom Stadionsprecher bei seiner Moderation verkündet, hat der Verein Einspruch gegen die Wertung des mit 1:2 verlorenen Spiels bei Phönix Lübeck II eingereicht. Auf Nachfrage sagte Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV: „Ja, wir haben Protest eingelegt, weil ein Spieler nicht spielberechtigt war. Das Ergebnis ist noch offen. Das habe ich so von der Spartenleitung bekommen.“
Die Gastgeber konnten bis auf Killian Pingel, der an diesem Wochenende seiner zweiten Leidenschaft als Speedwayfahrer nachging, personell aus dem Vollen schöpfen und legten einen furiosen Start hin. Eine schöne Hereingabe von Tjark Sievers verwertete Jorit Rathje (7.) trotz harter Bedrängnis mit dem Kopf zum frühen Führungstreffer.
Doch die Freude über den guten Start währte nicht lange, denn nur drei Minuten später hatte sich Til Küffner über die linke Seite schön durchgesetzt, und Timo Barendt (10.) konnte zum 1:1 einköpfen.
In der Folge verläuft die erste Hälfte sehr ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für den spielstarken PSV, der den Ball immer wieder schnörkellos durch seine Reihen laufen lässt. Mit einer starken Parade rettet MTSV-Torhüter Mats Hinrichs nach einem Schuss von Tim Jansa (41.) aus gut 18 Metern, den er noch an die Latte lenken kann, das Remis zur Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel übernimmt der PSV nun komplett das Kommando. Die Gastgeber sind zwar sichtlich bemüht, aber oft einen Schritt zu spät und kommen nur noch selten in die Zweikämpfe.
Zunächst scheitert Timo Barendt (52.) aus halbrechter Position an Mats Hinrichs, ehe nur zwei Minuten später eine Doppelchance von Ben-Luca Nohns (54.), der zweimal aus wenigen Metern am glänzend reagierenden Mats Hinrichs verzweifelt, ungenutzt bleibt.
Aber die Gäste bleiben weiter am Drücker, und diesmal hilft ihnen ein Standard, um zum Torerfolg zu kommen. Wieder ist es Til Küffner, der von der rechten Seite die Ecke schlägt, und Timo Barendt (57.), der im Zentrum nahezu ungehindert zum 1:2 einköpft. Für Barendt ist es bereits der 16. Saisontreffer. Damit hat er nicht nur Jesper Tiedemann in der internen Torjägerliste beim PSV überholt, sondern ist auch auf den 2. Platz hinter dem Gesamtführenden Morten Liebert gerückt.
Nach knapp einer Stunde kommt bei den Gastgebern Felix Ploog, der über die Flügel viel Druck macht und auch in den Spielen gegen Satrup und Rotenhof jeweils einen Treffer vorbereitet hatte.
Eine erste gute Gelegenheit, den Ausgleichstreffer zu erzielen, hat Jannes Dolling, doch seinen Schuss aus gut 18 Metern, der gepasst hätte, kann Tilman Körtzinger stark parieren.
Doch dann spielt Körtzinger bei der flachen Spieleröffnung einen eher schlampigen Ball auf Grady Zinkondo, den sich Tjark Sievers erlauft und dann im Zweikampf mit Zinkondo zu Fall kommt. Der ansonsten angenehm souveräne Schiedsrichter Florian Lisiak wertet das etwas übertrieben als Notbremse und schickt Zinkondo, obwohl noch ein weiterer PSV-Abwehrspieler danebenstand, mit einer Roten Karte vom Platz. Somit können die Gastgeber noch mindestens 16 Minuten plus Nachspielzeit in Überzahl bestreiten.
Der MTSV ist jetzt etwas besser im Spiel, läuft aber immer wieder Gefahr, in Konter des PSV zu laufen. Eine flache Hereingabe von Henrik Schnoor verpasste Thies Kochanski (77.) nur um Millimeter, und nach einer Hereingabe von Felix Ploog konnte ein Kopfball von Rene Helmcke (81.) zur Ecke geblockt werden.
Auf der Gegenseite verpasst Jesper Tiedemann (84.) nach schöner Vorarbeit von Filigrantechniker Til Küffner die endgültige Entscheidung, als er aus halblinker Position am glänzend aufgelegten Mats Hinrichs scheitert.
In der Nachspielzeit trifft Marvin Ehlert (90+5) zum 3:1 für den PSV und sorgt für bittere Tränen der Enttäuschung beim MTSV Hohenwestedt, der nach drei Jahren in der Flens-Oberliga den Gang zurück in die Landesliga antreten muss.
Bei aller berechtigten Enttäuschung: Es war einfach zu wenig, was der MTSV insbesondere in der Rückrunde abgeliefert hat. Die Umstellung von der Vierer- auf die Dreierkette brachte nicht den gewünschten Erfolg. Nach dem Abgang von Torjäger Kjell Knaak in der Winterpause fehlte es bei allem Bemühen an der offensiven Durchschlagskraft. Ein Portion Pech mit den zwei nicht gegebenen Elfmetern gegen Satrup und Rotenhof tat ihr Übriges dazu, dass das Minimalziel Klassenerhalt verfehlt wurde.
Stimmen zum SpielDennis Buthmann (Trainer PSV Neumünster)
MTSV Hohenwestedt: Hinrichs – Schröder, Dahm, Schnoor – Sienknecht, Tjark Sievers – Klatt (62. Ploog), Rathje (57. Helmcke), Hirsch (57. Dolling) – Engbrecht (78. Ksenofontov), Kochanski
Trainer: Arend Müller.
PSV Neumünster: Körtzinger – Küffner, Werner, Zinkondo, Eberhardt – Jansa (46. Marvin Ehlert), Assameur, Möller, Tiedemann, Barendt (78. Bouzoumita) – Nohns
Trainer: Dennis Buthmann und Nils Voss.
Schiedsrichter: Florian Lisiak (SV Friedrichsort)
Assistenten: Mats Bennet Stankat und Juri Alexander Heberlein
Rote Karte: Grady Zinkondo (74.) vom PSV Neumünster wegen Notbremse
Zuschauer: 226 auf dem Sportplatz Wilhelmshöhe in Hohenwestedt
Tore: 1:0 Jorit Rathje (7.), 1:1 Timo Barendt (10.), 1:2 Timo Barendt (58.), 1:3 Marvin Ehlert (90+5).