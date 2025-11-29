MTSV landet Volltreffer – Wunschspieler Maci Dahm kommt vom Heider SV

Der MTSV Hohenwestedt entwickelt sich immer mehr zu einer begehrten Adresse für ambitionierte Amateurfußballer in Schleswig-Holstein. Nun konnte mit Macius Dahm (19) vom Flens-Oberligisten Heider SV ein großes Verteidigertalent von der Westküste verpflichtet werden, das zur Rückrunde zum MTSV Hohenwestedt wechseln wird.

„Wir beobachten Maci schon seit der A-Jugend und er hätte die Möglichkeit, zu einigen Schwergewichten in Schleswig-Holstein zu wechseln. Wir freuen uns daher umso mehr, so einen hochtalentierten Innenverteidiger von unserem Weg überzeugt zu haben. Die Gespräche waren sehr vertrauensvoll, und Maci ist ein guter Junge, der super zum MTSV passen wird“, freute sich Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV, über die Verpflichtung.

Auch Trainer Arend Müller ist über die Verpflichtung von Rechtsfuß Dahm sehr angetan. „Maci ist unser Wunschspieler. Er ist sehr talentiert und passt perfekt zu uns. Es freut mich, dass er sich für uns entschieden hat. Darüber bin ich unfassbar froh.“

Dass der MTSV einen sportlichen Rohdiamanten wie Dahm überhaupt verpflichten konnte, liegt an mehreren Faktoren. „Ausschlaggebend für den Wechsel waren die Mannschaft und das Umfeld“, bestätigte Müller. „Hier fühlt man sich sofort wohl und alles ist sehr familiär“, war die erste Reaktion des 1,95 Meter großen Abwehrspielers gegenüber seinem neuen Trainer, nachdem er der Mannschaft vorgestellt wurde und mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut gemacht worden war.

Dahm, der zuletzt nach überstandener Verletzung auch wegen beruflicher Verpflichtungen vom Heider SV bis zum Jahresende freigestellt wurde, sucht nun sein sportliches Glück in Hohenwestedt.

Ein Transfer mit sportlichem Mehrwert

Sportlich gesehen ist die Verpflichtung von Dahm für den MTSV ein Volltreffer. „Der Transfer gibt unserem Kader zudem neue Möglichkeiten“, bringt es der sportliche Leiter Dennis Jera auf den Punkt. So kann Tim Sienknecht nach seiner Genesung wieder aus der Innenverteidigung auf die Sechserposition rücken.

Altbekannte Gesichter erleichtern die Eingewöhnung

Ebenso wichtig: „Er trifft bei uns auf einige Weggefährten, die ihm seine Eingewöhnung sicherlich erleichtern werden“, sagte Jera abschließend. Der in Heide geborene Delver trifft mit Calvin Schultz, Louis Klatt und Mats Hinrichs auf drei Spieler mit Heider-SV-Stallgeruch.