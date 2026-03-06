MTSV Hohenwestedt vor schwerer Aufgabe beim SV Eichede

Der MTSV Hohenwestedt würde gerne mit einer kleinen Überraschung in Eichede nach Hause. – Foto: Olaf Wegerich

Auf den stark abstiegsbedrohten MTSV Hohenwestedt wartet am kommenden Sonntag um 14.00 Uhr am 21. Spieltag der Flens-Oberliga die knifflige Auswärtsaufgabe beim Tabellendritten SV Eichede.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr SV Eichede SV Eichede MTSV Hohenwestedt Hohenwestedt 14:00 PUSH

Die Mannschaft von Trainer Paul Kujawski, der zum Saisonende sein Traineramt niederlegen wird und dann durch den jetzigen Co-Trainer Sacha Steinfeldt beerbt werden wird, hat in der laufenden Saison trotz eines massiven Personalumbruchs erst eine Partie verloren und gehört damit zu den positiven Überraschungen in der Flens-Oberliga. Wieder einmal ist es den Verantwortlichen in Stormarn gelungen, nach einem personellen Aderlass in Rekordzeit ein neues schlagkräftiges Team zu formen, das höchsten Ansprüchen genügt und an der Tabellenspitze mitmischt.

Lediglich dem Heider SV war es bei dessen 1:0-Erfolg im Ernst-Wagener-Stadion in Eichede vergönnt, alle drei Punkte aus Stormarn zu entführen.

Blick auf die bisherigen Duelle In der letzten Saison gelang dem MTSV mit einem mehr als überraschenden 1:0-Erfolg das Kunststück, in Eichede einen Dreier einzufahren. In der Hinrunde der aktuellen Saison trennte sich der MTSV nach einer starken Leistung auf dem Sportplatz Wilhelmshöh mit einem 1:1 von den Stormarnern. Die ersten drei Aufeinandertreffen nach dem Aufstieg des MTSV im Jahr 2023 in die höchste Spielklasse des Landes endeten alle deutlich zugunsten der Eicheder.

Aus dem Hinspiel - Felix Ploog (MTSV Hohenwestedt) gegen Jens Wollesen (re., Eichede). – Foto: Olaf Wegerich

Ausgangslage im Tabellenkeller Aktuell ist die Ausgangsposition für die Gäste, die dringend Punkte benötigen, alles andere als rosig. Mit nur 15 Zählern steht der MTSV derzeit auf dem 12. Platz, punktgleich mit dem Oldenburger SV und Eutin 08, das derzeit aufgrund der schlechteren Tordifferenz den ersten Regelabstiegsplatz belegt. Daher ist es bei der Tabellenkonstellation wenig verwunderlich, dass die Gäste die lange Auswärtsfahrt als krasser Außenseiter antreten. Was dem MTSV Mut machen sollte, ist deren gute Auswärtsbilanz. Auf fremden Plätzen konnten bereits starke zehn Punkte eingefahren werden. Zudem darf man gespannt sein, wie der Abgang von Torjäger Kjell Knaak, der in der Winterpause zu Holstein Kiel II wechselte, aufgefangen werden kann. Nach dem intensiven Kurztrainingslager im „Binnendiek Resort Büsum“ geht es nun für die Mannschaft von Trainer Arend Müller im ersten Punktspiel des neuen Jahres darum, nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. Weniger Absteiger als im Vorjahr Das Gute – nicht nur aus Hohenwestedter Sicht: In dieser Saison bleibt es bei drei Absteigern aus der Flens-Oberliga. Anders als im Vorjahr, als nach den Regionalliga-Abstiegen des SV Todesfelde und von Holstein Kiel II fünf Mannschaften den Weg in die Landesliga antreten mussten. Interview mit Dennis Jera Redakteur Olaf Wegerich unterhielt sich mit Dennis Jera, dem sportlichen Leiter beim MTSV Hohenwestedt, und befragte ihn zur aktuellen Situation.

Dennis Jera, sportliche Leiter beim MTSV Hohenwestedt. – Foto: Olaf Wegerich