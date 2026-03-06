MTSV Hohenwestedt vor schwerer Aufgabe beim SV Eichede

Auf den stark abstiegsbedrohten MTSV Hohenwestedt wartet am kommenden Sonntag um 14.00 Uhr am 21. Spieltag der Flens-Oberliga die knifflige Auswärtsaufgabe beim Tabellendritten SV Eichede.
Die Mannschaft von Trainer Paul Kujawski, der zum Saisonende sein Traineramt niederlegen wird und dann durch den jetzigen Co-Trainer Sacha Steinfeldt beerbt werden wird, hat in der laufenden Saison trotz eines massiven Personalumbruchs erst eine Partie verloren und gehört damit zu den positiven Überraschungen in der Flens-Oberliga. Wieder einmal ist es den Verantwortlichen in Stormarn gelungen, nach einem personellen Aderlass in Rekordzeit ein neues schlagkräftiges Team zu formen, das höchsten Ansprüchen genügt und an der Tabellenspitze mitmischt.
Lediglich dem Heider SV war es bei dessen 1:0-Erfolg im Ernst-Wagener-Stadion in Eichede vergönnt, alle drei Punkte aus Stormarn zu entführen.
In der letzten Saison gelang dem MTSV mit einem mehr als überraschenden 1:0-Erfolg das Kunststück, in Eichede einen Dreier einzufahren. In der Hinrunde der aktuellen Saison trennte sich der MTSV nach einer starken Leistung auf dem Sportplatz Wilhelmshöh mit einem 1:1 von den Stormarnern. Die ersten drei Aufeinandertreffen nach dem Aufstieg des MTSV im Jahr 2023 in die höchste Spielklasse des Landes endeten alle deutlich zugunsten der Eicheder.
Aktuell ist die Ausgangsposition für die Gäste, die dringend Punkte benötigen, alles andere als rosig. Mit nur 15 Zählern steht der MTSV derzeit auf dem 12. Platz, punktgleich mit dem Oldenburger SV und Eutin 08, das derzeit aufgrund der schlechteren Tordifferenz den ersten Regelabstiegsplatz belegt.
Daher ist es bei der Tabellenkonstellation wenig verwunderlich, dass die Gäste die lange Auswärtsfahrt als krasser Außenseiter antreten. Was dem MTSV Mut machen sollte, ist deren gute Auswärtsbilanz. Auf fremden Plätzen konnten bereits starke zehn Punkte eingefahren werden. Zudem darf man gespannt sein, wie der Abgang von Torjäger Kjell Knaak, der in der Winterpause zu Holstein Kiel II wechselte, aufgefangen werden kann.
Nach dem intensiven Kurztrainingslager im „Binnendiek Resort Büsum“ geht es nun für die Mannschaft von Trainer Arend Müller im ersten Punktspiel des neuen Jahres darum, nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller zu rutschen.
Das Gute – nicht nur aus Hohenwestedter Sicht: In dieser Saison bleibt es bei drei Absteigern aus der Flens-Oberliga. Anders als im Vorjahr, als nach den Regionalliga-Abstiegen des SV Todesfelde und von Holstein Kiel II fünf Mannschaften den Weg in die Landesliga antreten mussten.
Redakteur Olaf Wegerich unterhielt sich mit Dennis Jera, dem sportlichen Leiter beim MTSV Hohenwestedt, und befragte ihn zur aktuellen Situation.
Konnte in den letzten beiden Wochen wieder normal trainiert werden und wie siehst du die Mannschaft derzeit sportlich aufgestellt?
Wir konnten aufgrund der guten Beziehung zu unseren Nachbarn nach Tappendorf ausweichen und die letzten zwei Wochen auf Rasen trainieren und werden das Abschlusstraining voraussichtlich sogar auch in Hohenwestedt in gewohnter Umgebung machen können.
In der nächsten Woche geht es für uns dann wieder in den normalen Rhythmus. Unser Kader ist gut aufgestellt und wir können mittlerweile auf vieles reagieren. Dazu haben wir im Winter wieder viel Qualität dazubekommen.
Die Situation im Tabellenkeller ist für den MTSV weiterhin sehr angespannt, aber auf fremden Plätzen läuft es zumindest, was die Punkteausbeute betrifft, deutlich besser. Im Hinspiel konntet ihr dem Favoriten aus Eichede ein Unentschieden abtrotzen. Welche Chancen siehst du für euch im Rückspiel und was macht Eichede so stark?
Im Hinspiel haben wir den Sieg im letzten Drittel durch einen direkt verwandelten Eckball noch aus der Hand gegeben. Die Jungs haben dort aber ein gutes Spiel abgeliefert und werden das am Sonntag hoffentlich auch tun.
Wir konnten in der letzten Saison schon in Eichede gewinnen. Wir sind alle sehr glücklich, dass es am Sonntag wieder losgeht. Um gegen Eichede etwas mitzunehmen, brauchen wir aber 100 % vom gesamten Kader. Ich hoffe, die Jungs sind bereit.
Eichede ist eine sehr gute Mannschaft mit klaren Abläufen und klaren Prinzipien. Dazu sind sie bei ruhenden Bällen extrem gefährlich. Wir haben das alles besprochen und wissen, was auf uns zukommt.
Wie sieht es bei euch personell aus?
Fehlen werden am Wochenende: Tim Sienknecht und Louis Klatt. Dazu kommen einige angeschlagene Spieler, bei denen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob sie dabei sein können.
Gibt es hinsichtlich der Torhüterposition schon eine Entscheidung, wie die Spiele aufgeteilt werden sollen?
Wenn die Leistungen passen, werden Calvin (Schultz d. Red.) und Mats (Hinrichs d. Red.) sich die Spiele weitestgehend teilen. Wir haben mit unseren Torhütern eine hervorragende Konstellation und freuen uns, so einen starken Rückhalt zu haben.