MTSV Hohenwestedt verpflichtet Jannik Sierks

Jannik Sierks hier noch im Trikot des TUS Rotenhof. – Foto: Olaf Wegerich

Der MTSV Hohenwestedt kann einen ersten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Vom Ligarivalen TUS Rotenhof wechselt Jannik Sierks zum Flens-Oberligisten. Der gebürtige Itzehoer ist ab dem 1. Juli für seinen neuen Verein spielberechtigt.

Dabei hatten die Mittel-Holsteiner schon länger um die Dienste des 29-Jährigen mit Viertligaerfahrung gebuhlt, wie der sportliche Leiter Dennis Jera gegenüber YOUKICK zum Ausdruck brachte. „Wir haben es schon über Jahre probiert, Jannik zum MTSV zu holen, und sind sehr glücklich, dass es jetzt geklappt hat. An dieser Stelle ist auch das Verhalten des TUS Rotenhof zu erwähnen. Danke für den reibungslosen Ablauf.“

Zu den Vorzügen von Sierks sagte Jera: „Jannik ist ein toller Fußballer und dazu variabel einsetzbar. Er bringt Erfahrung aus Ober- und Regionalliga mit und ist dazu im besten Fußballalter. Er hat einen super linken Fuß und wird der Mannschaft Ballsicherheit und Dynamik geben. Wir freuen uns, ihn nun im Kader zu haben.“

Weitere Neuzugänge stehen fest

Neben Sierks stehen schon drei weitere Neuzugänge fest – darunter auch ein Stürmer –, die mit Rücksicht auf die abgebenden Vereine aber noch nicht veröffentlicht werden sollen.

Mehrere Abgänge beim MTSV

Allerdings muss der Fast-Absteiger auch den Abgang einiger Spieler verkraften. So werden sich Jannes Dolling und Rene Helmcke wieder ihrem ehemaligen Verein, dem Landesligisten VfR Horst, anschließen. Auch die Rückkehr von Luke Clasen zu seinem Ex-Verein TSV Heiligenstedten stand schon frühzeitig fest.

Mit Torben Matz und Torhüter Mats Hinrichs gibt es zwei weitere Abgänge mit unbekanntem Ziel. Die verdienten Ligaspieler Momme Boye und Clas Sievers werden künftig fest zum Kader der U23 gehören.

Abwehrspieler Jannis Brandt möchte eine Pause einlegen und bis dahin in der U23 spielen. „Wenn er gebraucht wird, ist er aber da. Wie lang, kann er noch nicht genau sagen. Er möchte in Zukunft aber wieder zur Liga zurückkommen und gehört weiterhin zum Kader“, betont Jera.