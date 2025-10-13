MTSV Hohenwestedt trennt sich von Trainer Michael Rohwedder Arend Müller übernimmt – Florian Kramme assistiert bis Jahresende Verlinkte Inhalte OL Schleswig-Holstein Hohenwestedt Michael Rohwedder

Der MTSV Hohenwestedt hat sich von seinem bisherigen Trainer Michael Rohwedder getrennt. Wie Fußballspartenleiter Mathias Landt mitteilte, fiel die Entscheidung nach einer intensiven Analyse durch die sportliche Leitung um Dennis Jera, Marcel Pinkert und Landt selbst. Bereits Anfang der vergangenen Woche sei Rohwedder über die Entscheidung informiert worden.

„Leider ist das, was wir uns alle vor der Saison vorgenommen haben, nicht eingetreten. Wir mussten im Sinne des Vereins handeln, um den Anschluss in den kommenden Wochen nicht zu verlieren“, erklärte Landt. Die Verantwortlichen betonten zugleich ihre Wertschätzung für Rohwedder. Er habe maßgeblich dazu beigetragen, dass zu Saisonbeginn viele junge, talentierte Spieler den Weg nach Hohenwestedt gefunden hätten. „Michaels Einsatz und Engagement sind sehr vorbildlich gewesen. Die Kommunikation war immer auf einem sehr intensiven Level“, sagte Jera.