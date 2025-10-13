MTSV Hohenwestedt trennt sich von Trainer Michael Rohwedder

Der MTSV Hohenwestedt hat sich von seinem bisherigen Trainer Michael Rohwedder getrennt. Wie Fußballspartenleiter Mathias Landt mitteilte, fiel die Entscheidung nach einer intensiven Analyse durch die sportliche Leitung um Dennis Jera, Marcel Pinkert und Landt selbst. Bereits Anfang der vergangenen Woche sei Rohwedder über die Entscheidung informiert worden.
„Leider ist das, was wir uns alle vor der Saison vorgenommen haben, nicht eingetreten. Wir mussten im Sinne des Vereins handeln, um den Anschluss in den kommenden Wochen nicht zu verlieren“, erklärte Landt.
Die Verantwortlichen betonten zugleich ihre Wertschätzung für Rohwedder. Er habe maßgeblich dazu beigetragen, dass zu Saisonbeginn viele junge, talentierte Spieler den Weg nach Hohenwestedt gefunden hätten. „Michaels Einsatz und Engagement sind sehr vorbildlich gewesen. Die Kommunikation war immer auf einem sehr intensiven Level“, sagte Jera.
Die Trennung erfolgte nach Vereinsangaben im gegenseitigen Respekt. Landt betonte: „Michael wird weiterhin herzlich willkommen sein im Sportpark Wilhelmshöh.“ Gleichzeitig nahm die sportliche Leitung auch die Mannschaft in die Pflicht. „Alle Spieler des Kaders müssen sich in so einer Situation auch selbst hinterfragen, ob sie die nötige Einsatzbereitschaft mitbringen, den Anforderungen in der Oberliga gerecht zu werden.“
Ab sofort übernimmt Arend Müller das Amt des Cheftrainers. Für die restlichen Pflichtspiele des Jahres 2025 wird ihm Florian Kramme assistieren. „Wir sind davon überzeugt, dass mit Arend und Florian die richtige Mischung für einen sportlichen Aufschwung auf der Bank sitzt und wünschen ihnen und uns entsprechend viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben“, so Landt.