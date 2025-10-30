MTSV Hohenwestedt peilt den zweiten Heimsieg an

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt Hohenwestedt Eutin 08 Eutin 08 14:00 PUSH

Am letzten Hinrunden-Spieltag der Flens-Oberliga empfängt der MTSV Hohenwestedt am Sonntag um 14.00 Uhr Eutin 08 zum Duell der Kellerkinder. Beide Mannschaften trennen aktuell nur drei Punkte. Die Gastgeber wollen dabei im achten Versuch endlich den zweiten Heimsieg einfahren, nachdem es bisher auf dem Sportplatz Wilhelmshöh nur zu mageren vier Punkten reichte. In der Fremde läuft es derzeit bedeutend besser. Beim 3:2-Erfolg beim PSV Neumünster wusste die Mannschaft von Trainer Arend Müller vollends zu überzeugen und konnte bereits den dritten Auswärtsdreier, davon den zweiten in Serie, einfahren. Dadurch konnte sich der MTSV zunächst aus der unmittelbaren Gefahrenzone lösen und auf den 11. Platz vorarbeiten. Bedeutend tiefer im Schlamassel steckt Eutin 08, das durch die deutliche 0:3-Heimpleite gegen die Kaltenkirchener TS erstmalig in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist.

Tjark Sievers und der MTSV hier gegen Marvin Ehlert (re., PSV) wollen nun vor eigenem Publikum nachlegen. – Foto: Olaf Wegerich

Zweiter Heimsieg angepeilt Nun möchte der MTSV vor dem eigenen, treuen Publikum unbedingt nachlegen. Dazu sagte Mannschaftsführer Tjark Sievers: „Uns ist bewusst, wie wichtig das Spiel gegen Eutin ist. Es ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, das jeder bei uns gewinnen will. Das letzte Heimspiel gegen Eutin haben wir deutlich verloren – diesmal wollen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen. Wir sind heiß auf Sonntag und wollen die drei Punkte in Hohenwestedt behalten.“ MTSV im Aufwärtstrend Aber auch so läuft es seit gut drei Wochen mit den beiden Auswärtserfolgen beim RUS Rotenhof und jetzt beim PSV Neumünster sowie der knappen und mehr als ärgerlichen Heimniederlage gegen Meister Kilia Kiel sportlich bedeutend besser, was Sievers noch einmal unterstrich: „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Es ist eine gesunde Mischung aus Ehrgeiz, Biss und Spaß – im Training geht’s richtig zur Sache. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch die Jungs, die zuletzt weniger gespielt haben, geben Vollgas, machen Druck und pushen die gesamte Mannschaft. Das tut uns richtig gut und sorgt für eine starke Dynamik.“ MTSV möchte unbedingt spielen Die einzige Unwägbarkeit ist und bleibt, ob das Spiel nach den Regenmengen der letzten Tage überhaupt auf dem Sportplatz Wilhelmshöh ausgetragen werden kann. „Wir hoffen natürlich, dass das Spiel überhaupt stattfinden kann. Der Platz ist nach dem vielen Regen ordentlich beansprucht, aber wir würden unglaublich gerne zu Hause spielen. Wir wollen unsere Heimbilanz verbessern – und damit fangen wir am besten Sonntag an.“ Schnoor auf Auslandspraktikum – Behnke kommt zurück Verzichten muss der MTSV definitiv auf Abwehrchef Henrik Schnoor, der ein mehrmonatiges Auslandspraktikum in Kroatien absolviert, aber für das eine oder andere Spiel auch wegen privater Verpflichtungen noch einmal nach Deutschland zurückkehren könnte. Da das jedoch noch nicht endgültig sicher ist, wird Schnoor am Donnerstag erst einmal beim Training verabschiedet.

Trainer Arend Müller und der MTSV finden immer besser in die Spur. – Foto: Olaf Wegerich