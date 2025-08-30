Michael Rohwedder aus dem Trainerteam des MTSV Hohenwestedt. – Foto: Olaf Wegerich

MTSV Hohenwestedt ohne Angst gegen Topgegner SV Eichede MTSV möchte mit voller Kapelle großen Kampf bieten

Auf den MTSV Hohenwestedt wartet am Samstagnachmittag um 14.00 mit dem Heimspiel gegen den SV Eichede ein absoluter Topgegner der die letzte Saison auf dem 3. Platz beendete.

Trotz eines großen personellen Umbruchs ist es Trainer Paul Kujawski gelungen in sehr kurzer Zeit wieder ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen das nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen ist. Lediglich beim überraschenden 4:4 daheim gegen den TUS Rotenhof konnte bisher nicht gewonnen werden. Unter der Woche konnten die Stormarner im Kreispokal beim SVT Bad Oldesloe einen ungefährdeten 5:2 Erfolg einfahren und stehen damit im Viertelfinale. Drei der bisherigen vier Oberligaduelle konnte der SV Eichede deutlich gewinnen. Das letzte Spiel in Eichede konnte hingegen der MTSV mit 1:0 erfolgreich gestalten.

Das sagt Michael Rohwedder aus dem Trainerteam des MTSV Hohenwestedt zum morgigen Gegner: „Wir wissen natürlich um die Wucht, die Eichede offensiv mitbringt. Eine eingespielte, homogene Mannschaft, die sicherlich bis zum Ende der Saison um die vorderen Plätze mitspielen wird. Wir haben natürlich Respekt, aber keine Angst. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, in der die Spieler sich alle für einen Kaderplatz empfehlen wollten. Wir können aus dem Vollen schöpfen und wollen dem Favoriten einen großen Kampf bieten. Wir müssen defensiv stabil stehen und aggressiv arbeiten, offensiv die zweifelsohne vorhandene Qualität in die Waagschale werfen“.