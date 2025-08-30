MTSV Hohenwestedt ohne Angst gegen Topgegner SV Eichede

Auf den MTSV Hohenwestedt wartet am Samstagnachmittag um 14.00 mit dem Heimspiel gegen den SV Eichede ein absoluter Topgegner der die letzte Saison auf dem 3. Platz beendete.
Trotz eines großen personellen Umbruchs ist es Trainer Paul Kujawski gelungen in sehr kurzer Zeit wieder ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen das nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen ist. Lediglich beim überraschenden 4:4 daheim gegen den TUS Rotenhof konnte bisher nicht gewonnen werden. Unter der Woche konnten die Stormarner im Kreispokal beim SVT Bad Oldesloe einen ungefährdeten 5:2 Erfolg einfahren und stehen damit im Viertelfinale.
Drei der bisherigen vier Oberligaduelle konnte der SV Eichede deutlich gewinnen. Das letzte Spiel in Eichede konnte hingegen der MTSV mit 1:0 erfolgreich gestalten.
Das sagt Michael Rohwedder aus dem Trainerteam des MTSV Hohenwestedt zum morgigen Gegner:
„Wir wissen natürlich um die Wucht, die Eichede offensiv mitbringt. Eine eingespielte, homogene Mannschaft, die sicherlich bis zum Ende der Saison um die vorderen Plätze mitspielen wird. Wir haben natürlich Respekt, aber keine Angst. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, in der die Spieler sich alle für einen Kaderplatz empfehlen wollten. Wir können aus dem Vollen schöpfen und wollen dem Favoriten einen großen Kampf bieten. Wir müssen defensiv stabil stehen und aggressiv arbeiten, offensiv die zweifelsohne vorhandene Qualität in die Waagschale werfen“.
Das sagt Trainer Paul Kujawski vom SV Eichede zum morgigen Spiel:
„Hohenwestedt ist absolut nicht vergleichbar mit Kilia. Das ist eine Mannschaft die viel über Kampf kommt und die auch gute Einzelspieler hat da müssen wir hellwach sein und können uns nicht auf den Erfolg gegen Kilia ausruhen und werden mit Sicherheit geduldig sein müssen. Aufpassen müssen wir weil sie sehr Konter stark sind. Sie haben auch gute Spieler in ihrer Offensive die für Tore gut sind. Ich erwarte ein enges Spiel. Wenn wir es nicht schaffen Tore zu machen wird es verdammt schwer für uns zu gewinnen. Auch das letzte Spiel was wir gegen die hatten haben wir uns auch schwer getan. Die haben sich verändert, wir haben uns stark verändert. Wichtig ist, dass wir da wieder konzentriert auftreten frische Beine haben und frische Köpfe haben. Wenn bei uns alles zusammen läuft traue ich uns natürlich zu das wir dort gewinnen. Aber das sehe ich absolut nicht als selbstverständlich an“ sagte Paul Kujawski der Trainer des SV Eichede.