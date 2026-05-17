MTSV Hohenwestedt nach 3:0 bei Eutin 08 gerettet von Olaf Wegerich · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

Extase beim MTSV Schnoor, Helmcke und Ksenofontov bejubeln den Führungstreffer von Engbrecht. – Foto: Olaf Wegerich

Die Würfel sind gefallen. Der MTSV Hohenwestedt hat das Abstiegsendspiel bei Eutin 08 mit 3:0 (0:0) gewonnen und damit auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Flens-Oberliga geschafft. Bitter für Eutin 08, das am letzten Wochenende bereits den sportlich sicher geglaubten Klassenerhalt gefeiert hatte und nun den Gang in die Landesliga antreten muss. Durch den Erfolg kann der MTSV Hohenwestedt sogar noch den Oldenburger SV überholen und klettert bei Punktgleichheit auf den 12. Platz.

Hintergrund: Der MTSV Hohenwestedt hatte unmittelbar nach dem Nachholspiel bei Phönix Lübeck II, das am 29. April mit 1:2 verloren ging, Einspruch beim SHFV gegen die Wertung eingelegt und dabei die 48-Stunden-Frist eingehalten. Der SHFV hatte aber erst am letzten Sonntag, dem 10. Mai, sämtliche Vereine der Flens-Oberliga mit einer Rundmail offiziell darüber in Kenntnis gesetzt, dass es ein Beschwerdeverfahren gibt. Eutin und der MTSV hatten bereits am Samstag gespielt.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Eutin 08 reicht ein Remis zum Klassenerhalt, während die Gäste aus Hohenwestedt unbedingt gewinnen müssen. Ohne großes Abtasten entwickelte sich sofort ein Spiel mit hoher Intensität und viel Leidenschaft, Körperlichkeit und Emotionen auf beiden Seiten.

Tom Zittlau (Eutin 08) gegen Thies Kochanski (MTSV Hohenwestedt). – Foto: Olaf Wegerich

Kochanski mit Doppelchance Bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, dass der MTSV sehr entschlossen war und auf eine frühe Entscheidung drängte. Eine erste gute Gelegenheit gegen die defensiv sehr kompakten Gastgeber bot sich Thies Kochanski (8.) nach schöner Vorarbeit von Jorit Rathje, doch der Hohenwestedter Angreifer scheiterte aus halbrechter Position an Torhüter Mika Popp in seinem letzten Spiel für die Rosenstädter. Nach schöner Ablage von Fabian Engbrecht war es erneut der emsige Thies Kochanski (22.), der aus wenigen Metern an Popp scheiterte. Wenig später wird den Gästen nach einem Eckball von Tjark Sievers ein Kopfballtor von Macius Dahm aberkannt.

Phil Petersenn (Eutin 08) gegen Jorit Rathje (MTSV Hohenwestedt). – Foto: Olaf Wegerich

Petersenn mit erster Eutiner Chance Nach schöner Hereingabe von Hussein Sharba köpft Phil Petersenn (34.) knapp über das Tor. Das war aus Eutiner Sicht die einzige gute Torannäherung in der ersten Hälfte. Jenssen scheitert an Hinrichs Nach dem Seitenwechsel haben die Gastgeber dann aber ihre stärkste Phase, und Lennard Jenssen verpasst aus wenigen Metern gegen den glänzend reagierenden Mats Hinrichs den möglichen Führungstreffer. Aber nach zehn eher schwachen Minuten, in denen der MTSV vor allem nach Eckbällen einige brenzlige Situationen zu überstehen hatte, fangen sich die Gäste wieder und bekommen Oberwasser. Eutin, das nun zunehmend unter Druck gerät, schafft es kaum noch, für Entlastung zu sorgen, und die Gäste setzen weiterhin konsequent nach.

Doppeltorschütze Fabian Engbrecht (MTSV Hohenwestedt) gegen Phil Petersenn (Eutin 08). – Foto: Olaf Wegerich

Engbrecht trifft zum Führungstreffer Nach schöner Vorarbeit von Tjark Sievers über die rechte Seite landet der Ball bei Fabian Engbrecht (63.), der aus dem Getümmel zum viel umjubelten 1:0-Führungstreffer einköpft. Die Gastgeber brauchen jetzt unbedingt ein Tor. Eutins Trainer Dennis Jaacks reagiert sofort und bringt mit Leon Dippert und Noah Odiase zwei frische Offensivkräfte. Doch das Spiel machen weiter die Gäste, während sich bei 08 im Spielaufbau immer mehr leichte Fehler einschleichen, die zu Ballverlusten führen. Einen Flachschuss von Macius Dahm (71.) aus gut 16 Metern kann der aufmerksame Eutiner Torhüter noch zur Ecke abwehren.

Henrik Schnoor (MTSV Hohenwestedt) gegen Lennard Jenssen (Eutin 08). – Foto: Olaf Wegerich