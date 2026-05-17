MTSV Hohenwestedt nach 3:0 bei Eutin 08 gerettet

Die Würfel sind gefallen. Der MTSV Hohenwestedt hat das Abstiegsendspiel bei Eutin 08 mit 3:0 (0:0) gewonnen und damit auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Flens-Oberliga geschafft. Bitter für Eutin 08, das am letzten Wochenende bereits den sportlich sicher geglaubten Klassenerhalt gefeiert hatte und nun den Gang in die Landesliga antreten muss. Durch den Erfolg kann der MTSV Hohenwestedt sogar noch den Oldenburger SV überholen und klettert bei Punktgleichheit auf den 12. Platz.
Hintergrund: Der MTSV Hohenwestedt hatte unmittelbar nach dem Nachholspiel bei Phönix Lübeck II, das am 29. April mit 1:2 verloren ging, Einspruch beim SHFV gegen die Wertung eingelegt und dabei die 48-Stunden-Frist eingehalten. Der SHFV hatte aber erst am letzten Sonntag, dem 10. Mai, sämtliche Vereine der Flens-Oberliga mit einer Rundmail offiziell darüber in Kenntnis gesetzt, dass es ein Beschwerdeverfahren gibt. Eutin und der MTSV hatten bereits am Samstag gespielt.
Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Eutin 08 reicht ein Remis zum Klassenerhalt, während die Gäste aus Hohenwestedt unbedingt gewinnen müssen. Ohne großes Abtasten entwickelte sich sofort ein Spiel mit hoher Intensität und viel Leidenschaft, Körperlichkeit und Emotionen auf beiden Seiten.
Bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, dass der MTSV sehr entschlossen war und auf eine frühe Entscheidung drängte. Eine erste gute Gelegenheit gegen die defensiv sehr kompakten Gastgeber bot sich Thies Kochanski (8.) nach schöner Vorarbeit von Jorit Rathje, doch der Hohenwestedter Angreifer scheiterte aus halbrechter Position an Torhüter Mika Popp in seinem letzten Spiel für die Rosenstädter.
Nach schöner Ablage von Fabian Engbrecht war es erneut der emsige Thies Kochanski (22.), der aus wenigen Metern an Popp scheiterte. Wenig später wird den Gästen nach einem Eckball von Tjark Sievers ein Kopfballtor von Macius Dahm aberkannt.
Nach schöner Hereingabe von Hussein Sharba köpft Phil Petersenn (34.) knapp über das Tor. Das war aus Eutiner Sicht die einzige gute Torannäherung in der ersten Hälfte.
Nach dem Seitenwechsel haben die Gastgeber dann aber ihre stärkste Phase, und Lennard Jenssen verpasst aus wenigen Metern gegen den glänzend reagierenden Mats Hinrichs den möglichen Führungstreffer.
Aber nach zehn eher schwachen Minuten, in denen der MTSV vor allem nach Eckbällen einige brenzlige Situationen zu überstehen hatte, fangen sich die Gäste wieder und bekommen Oberwasser. Eutin, das nun zunehmend unter Druck gerät, schafft es kaum noch, für Entlastung zu sorgen, und die Gäste setzen weiterhin konsequent nach.
Engbrecht trifft zum Führungstreffer
Nach schöner Vorarbeit von Tjark Sievers über die rechte Seite landet der Ball bei Fabian Engbrecht (63.), der aus dem Getümmel zum viel umjubelten 1:0-Führungstreffer einköpft. Die Gastgeber brauchen jetzt unbedingt ein Tor. Eutins Trainer Dennis Jaacks reagiert sofort und bringt mit Leon Dippert und Noah Odiase zwei frische Offensivkräfte.
Doch das Spiel machen weiter die Gäste, während sich bei 08 im Spielaufbau immer mehr leichte Fehler einschleichen, die zu Ballverlusten führen. Einen Flachschuss von Macius Dahm (71.) aus gut 16 Metern kann der aufmerksame Eutiner Torhüter noch zur Ecke abwehren.
Aber der MTSV hält den Druck hoch und drückt auf den zweiten Treffer. Nach einem Standard kann Eutin zunächst noch klären, doch aus dem Gewühl trifft Tim Sienknecht – der sich damit für ein überragendes Spiel als Abräumer im Mittelfeld belohnt – zum 2:0 für die Gäste, die nun mit breiter Brust in die letzten Minuten gehen. Die Vorlage zum zweiten Treffer kam von Rene Helmcke.
Erst in der sechsminütigen Nachspielzeit kommen die Gastgeber noch einmal zu Torschüssen. So senkt sich eine Direktabnahme von Pauls Kuszak knapp über das Tor, und Leon Dippert zielt nach einem langen Ball ebenfalls per Direktabnahme zu zentral auf Torhüter Hinrichs. Die letzte Gelegenheit ist dann ein Freistoß von Philip Kunert, der das Tor knapp verfehlt.
Engbrecht macht alles klar
Damit haben die Gastgeber ihr Pulver verschossen, und der MTSV nutzt seinen letzten Angriff zum dritten Treffer durch Fabian Engbrecht (90+6) nach schöner Vorarbeit von Felix Ploog. Wenig später pfeift der gute Schiedsrichter Ole-Andreas Schulz die Partie ab, und die Gäste feiern ausgelassen mit ihren zahlreichen mitgereisten Fans einen auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg.
Bereits am morgigen Sonntag wird der MTSV zur viertägigen Saisonabschlussfahrt nach Mallorca aufbrechen. Beste Stimmung garantiert.
Eutin 08: Popp – Broszeit, Zittlau, Kuhnert – Schrake (83. Kohlwes), Schultz, Schröder (66. Dippert), Petersenn, Schüler – Sharba (46. Kuszak), Jenssen (66. Odiase).
Trainer: Dennis Jaacks.
MTSV Hohenwestedt: Hinrichs – Schröder, Dahm, Schnoor – Sienknecht, Tjark Sievers – Klatt (46. Pingel), Rathje (61. Helmcke, 90+2 Ploog), Brandt (61. Ksenofontov) – Engbrecht, Kochanski.
Trainer: Arend Müller.
Schiedsrichter: Ole-Andreas Schulz (VfL Bad Schwartau).
Assistenten: Tim Hohmann und Ralf Christ.
Zuschauer: 350 in Eutin am Steinredder.
Tore: 0:1 Fabian Engbrecht (63.), 0:2 Tim Sienknecht (81.), 0:3 Fabian Engbrecht (90+6).