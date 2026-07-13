MTSV Hohenwestedt: Intensive Testspielwoche erfolgreich absolviert

Eine intensive Testspielwoche mit drei Spielen – darunter zwei Partien innerhalb von 24 Stunden – liegt hinter dem MTSV Hohenwestedt.
Dabei war der Flens-Oberligist zunächst am Dienstagabend beim Verbandsligisten SV Alemania Wilster (4:0) gefordert und konnte einen souveränen Sieg einfahren. Richtig hart wurde das Pensum aber am Wochenende. Am Freitagabend ging es in Hamburg gegen den Oberligameister ETSV Hamburg. „Zu Beginn mussten wir uns zunächst an das hohe Tempo sowie den Kunstrasen gewöhnen“, räumte MTSV-Trainer Arend Müller ein.
Nach etwa 15 Minuten der Anpassung an die ungewohnten Platzverhältnisse kamen die Gäste aus Mittelholstein immer besser in das Spiel und konnten einige Nadelstiche setzen. Einen dieser gefährlichen Angriffe nutzte Tjark Sievers (14.) zum Führungstreffer. Zur Halbzeit lag der ETSV Hamburg jedoch mit 2:1 in Führung. Da war schon zu erkennen, dass der Hamburger Meister viele neue starke Spieler in seinem Kader hat, von denen zwanzig zum Einsatz kamen.
Direkt nach Wiederanpfiff waren die Gäste aber wieder hellwach und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Wie es im Fußball manchmal ist, erzielte stattdessen der Gegner das 3:1. Der MTSV ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, spielte weiterhin mutig nach vorne und drängte den Gegner tief in dessen eigene Hälfte. Der Lohn war der zweite Treffer von Tjark Sievers (74.) zum 3:2.
Trotz der knappen Niederlage sah MTSV-Coach Arend Müller viele gute Ansätze bei seinem Team. „Mit zunehmender Spieldauer wurden wir immer stärker und hätten uns aufgrund unserer Leistung am Ende durchaus ein Unentschieden verdient gehabt.“
Mit dem gleichen Kader und kleinen Änderungen in der Startelf stand am Samstag die nächste Bewährungsprobe beim starken Landesligisten TSV Kronshagen auf dem Programm. Erneut auf Kunstrasen und bei brutalen 28 Grad wurde der Flens-Oberligist in einem intensiven Spiel richtig gefordert und musste sich gegen einen starken Gegner mit einem 3:3 zufriedengeben. Nach einer 2:1-Halbzeitführung durch Treffer von Fabian Engbrecht (12.) und Macius Dahm (31.) konnte erneut Fabian Engbrecht (78.) mit seinem zweiten Treffer zumindest das 3:3 sichern.
Zum Spiel sagte Trainer Arend Müller: „Mit Ball hatten wir viele gute Spielphasen, die wir auch in Tore ummünzen konnten. Gegen den Ball haben wir bei den Gegentoren jedoch den direkten Gegnerkontakt in der eigenen Hälfte teilweise vermissen lassen und Kronshagen dadurch zum Toreschießen eingeladen. Dennoch haben wir unseren Weg konsequent weiterverfolgt, schnell nach vorne gespielt und uns dafür mit dem Ausgleichstreffer belohnt.“
Auch die Gesamtbilanz der bisherigen Vorbereitung nicht nur nach den drei Testspielen zeigt, dass der MTSV für einen mutigen Fußball steht und voller Selbstbewusstsein in die kommende Spielzeit geht. Zu dem Auftritt in den drei Testspielen sagte der MTSV-Coach: „Leider konnten wir die Testspiele nicht mit dem vollständigen Kader bestreiten, da verletzte, angeschlagene oder urlaubsbedingt fehlende Spieler nicht zur Verfügung standen. Dennoch sind wir mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung absolut zufrieden.“
Aktuell muss der Flens-Oberligist auf sechs Spieler verzichten. Hendrik Schnoor und Tjark Struve befinden sich noch im Urlaub, während Mats Schaller und Mika Hirsch mit Verletzungen ausfallen. Hinzu kommen noch der angeschlagene Kirill Vojtenko und Arsenji Ksenofontov, der sich nach einer OP im Aufbautraining befindet.
Das nächste Testspiel bestreitet der MTSV am kommenden Sonntag, dem 19. Juli, um 13.15 Uhr bei der SG Probstei. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Schönberg.