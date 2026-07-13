MTSV Hohenwestedt: Intensive Testspielwoche erfolgreich absolviert von Olaf Wegerich · Heute, 16:22 Uhr · 0 Leser

Tjark Sievers glänzte als Doppeltorschütze gegen den Hamburger Meister. – Foto: Olaf Wegerich

Eine intensive Testspielwoche mit drei Spielen – darunter zwei Partien innerhalb von 24 Stunden – liegt hinter dem MTSV Hohenwestedt. Dabei war der Flens-Oberligist zunächst am Dienstagabend beim Verbandsligisten SV Alemania Wilster (4:0) gefordert und konnte einen souveränen Sieg einfahren. Richtig hart wurde das Pensum aber am Wochenende. Am Freitagabend ging es in Hamburg gegen den Oberligameister ETSV Hamburg. „Zu Beginn mussten wir uns zunächst an das hohe Tempo sowie den Kunstrasen gewöhnen“, räumte MTSV-Trainer Arend Müller ein.

Nach etwa 15 Minuten der Anpassung an die ungewohnten Platzverhältnisse kamen die Gäste aus Mittelholstein immer besser in das Spiel und konnten einige Nadelstiche setzen. Einen dieser gefährlichen Angriffe nutzte Tjark Sievers (14.) zum Führungstreffer. Zur Halbzeit lag der ETSV Hamburg jedoch mit 2:1 in Führung. Da war schon zu erkennen, dass der Hamburger Meister viele neue starke Spieler in seinem Kader hat, von denen zwanzig zum Einsatz kamen. Direkt nach Wiederanpfiff waren die Gäste aber wieder hellwach und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Wie es im Fußball manchmal ist, erzielte stattdessen der Gegner das 3:1. Der MTSV ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, spielte weiterhin mutig nach vorne und drängte den Gegner tief in dessen eigene Hälfte. Der Lohn war der zweite Treffer von Tjark Sievers (74.) zum 3:2.

Trotz der knappen Niederlage sah MTSV-Coach Arend Müller viele gute Ansätze bei seinem Team. „Mit zunehmender Spieldauer wurden wir immer stärker und hätten uns aufgrund unserer Leistung am Ende durchaus ein Unentschieden verdient gehabt.“ Mit dem gleichen Kader und kleinen Änderungen in der Startelf stand am Samstag die nächste Bewährungsprobe beim starken Landesligisten TSV Kronshagen auf dem Programm. Erneut auf Kunstrasen und bei brutalen 28 Grad wurde der Flens-Oberligist in einem intensiven Spiel richtig gefordert und musste sich gegen einen starken Gegner mit einem 3:3 zufriedengeben. Nach einer 2:1-Halbzeitführung durch Treffer von Fabian Engbrecht (12.) und Macius Dahm (31.) konnte erneut Fabian Engbrecht (78.) mit seinem zweiten Treffer zumindest das 3:3 sichern.