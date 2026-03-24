MTSV gegen Holstein II-Bezwinger Kaltenkirchen mächtig unter Zugzwang

Thies Kochanski und der MTSV Hohenwestedt müssen gegen Kaltenkirchen zulegen. Individuell und auch kollektiv Links Abbas Sharba (InterTürkspor). – Foto: Ismail Yesilyurt

Die bittere, aber verdiente 0:1-Pleite bei Inter Türkspor Kiel am Sonntagnachmittag ist gerade erst zwei Tage her und schon geht es für den MTSV Hohenwestedt mit einem Nachholspiel vom 20. Spieltag der Flens-Oberliga in der Punktrunde weiter. Nach zuletzt drei Auswärtsspielen steht nun endlich das erste Heimspiel des Jahres auf dem Programm.

Aufsteiger Kaltenkirchener TS mit Martin Genz auf Höhenflug

Am Mittwochabend um 19.00 Uhr empfängt der MTSV Hohenwestedt den starken Aufsteiger Kaltenkirchener TS, der unter Trainer Martin Genz zu neuen Höhenflügen angesetzt hat.

Unterschiedlicher könnte die derzeitige sportliche Ausgangslage kaum sein. Der Aufsteiger Kaltenkirchener TS trotzt nach dem 2:1-Überraschungserfolg über Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II nur so vor Selbstvertrauen und hat mit bereits 30 Punkten den Klassenerhalt fast sicher. Ernüchternde 0:1-Pleite bei Inter Türkspor Kiel Das krasse Gegenteil dazu präsentiert aktuell der MTSV Hohenwestedt, der nach der ernüchternden 0:1-Auswärtsniederlage am Sonntag beim Tabellenvorletzten Inter Türkspor Kiel wieder im tiefsten Abstiegsschlamassel steckt. Durch den Erfolg haben die Kieler Ostuferkicker nicht nur Eutin 08 in der Tabelle überholt, sondern auch neue Hoffnung im Kampf um den Ligaverbleib geschöpft und sind bis auf einen Zähler an den MTSV herangerückt. Team von Arend Müller vor englischen Wochen Kleiner Vorteil für den MTSV – auf Inter warten nur noch sieben Ligaspiele, um zu punkten, während der MTSV noch zehn Spiele vor der Brust hat, was aber auch eine zusätzliche Belastung und einige englische Wochen mit kürzeren Regenerationszeiten bedeutet.

Brainstorming nach dem Spiel bei Inter Türkspor Kiel, in dem die Hohenwestedter um Trainer Arend Müller ihre Normalleistung nicht abrufen konnten. – Foto: Ismail Yesilyurt