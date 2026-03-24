MTSV gegen Holstein II-Bezwinger Kaltenkirchen mächtig unter Zugzwang

Die bittere, aber verdiente 0:1-Pleite bei Inter Türkspor Kiel am Sonntagnachmittag ist gerade erst zwei Tage her und schon geht es für den MTSV Hohenwestedt mit einem Nachholspiel vom 20. Spieltag der Flens-Oberliga in der Punktrunde weiter. Nach zuletzt drei Auswärtsspielen steht nun endlich das erste Heimspiel des Jahres auf dem Programm.
Am Mittwochabend um 19.00 Uhr empfängt der MTSV Hohenwestedt den starken Aufsteiger Kaltenkirchener TS, der unter Trainer Martin Genz zu neuen Höhenflügen angesetzt hat.
Unterschiedlicher könnte die derzeitige sportliche Ausgangslage kaum sein. Der Aufsteiger Kaltenkirchener TS trotzt nach dem 2:1-Überraschungserfolg über Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II nur so vor Selbstvertrauen und hat mit bereits 30 Punkten den Klassenerhalt fast sicher.
Das krasse Gegenteil dazu präsentiert aktuell der MTSV Hohenwestedt, der nach der ernüchternden 0:1-Auswärtsniederlage am Sonntag beim Tabellenvorletzten Inter Türkspor Kiel wieder im tiefsten Abstiegsschlamassel steckt.
Durch den Erfolg haben die Kieler Ostuferkicker nicht nur Eutin 08 in der Tabelle überholt, sondern auch neue Hoffnung im Kampf um den Ligaverbleib geschöpft und sind bis auf einen Zähler an den MTSV herangerückt.
Kleiner Vorteil für den MTSV – auf Inter warten nur noch sieben Ligaspiele, um zu punkten, während der MTSV noch zehn Spiele vor der Brust hat, was aber auch eine zusätzliche Belastung und einige englische Wochen mit kürzeren Regenerationszeiten bedeutet.
Wenn alles ganz schlecht läuft, könnte es für den MTSV am 16. Mai – dem letzten Spieltag der Flens-Oberliga – ein Abstiegsendspiel bei Eutin 08 geben.
Redakteur Olaf Wegerich erreichte Dennis Jera, den sportlichen Leiter des MTSV Hohenwestedt, einen Tag vor dem so wichtigen Heimspiel gegen die Kaltenkirchener TS und befragte ihn zur aktuellen Situation.
Die Niederlage bei Inter Türkspor Kiel war ein sicherlich so nicht eingeplanter Rückschlag. Woran hat es gelegen, dass dieses Spiel verloren ging, und was müsst ihr künftig besser machen?
„Wir wollten die Punkte gegen Inter unbedingt holen. Den Jungs war der Wert eines Sieges durchaus bewusst und wir hätten Punkte zwischen uns und den Abstiegsplätzen ausbauen können.
Die Leistung hat aber für einen Sieg oder Punkt in der Oberliga einfach nicht ausgereicht. Das individuelle und taktische Verhalten war leider wieder nicht gut. Wir haben ein paar grundlegende Sachen verändert und ich hoffe, das wird sich in Kürze bemerkbar machen. Noch stehen wir über dem Strich und das wollen wir auch unbedingt bis zum Ende bleiben.“
Die Kaltenkirchener TS erscheint nach dem Sieg gegen Holstein Kiel II als übermächtiger Gegner. Wie könnte es gelingen, trotzdem aus dem Spiel etwas mitzunehmen?
„Der Sieg von Kaltenkirchen gegen Holstein war natürlich stark. Ich denke aber, die KTS ist ein Gegner auf Augenhöhe und es wird ein enges Spiel, das in beide Richtungen gehen kann.
Wir haben sicher mehr Qualität, als das aktuelle Tabellenbild zeigt, aber das bringt uns erstmal nichts und muss einfach Woche für Woche unter Beweis gestellt werden.
Ich hoffe, die Jungs haben bald begriffen, dass es um jeden Punkt gehen wird.“
Welche Spieler werden am Mittwoch nicht zur Verfügung stehen?
„Fehlen wird Mika Hirsch mit einem dicken Knöchel aus dem Spiel gegen Oldenburg.“