MTSV entführt drei Punkte aus Eichede – Tjark Sievers trifft

Der entscheidende Treffer gegen die Stormarner gelang Tjark Sievers (36.) in der ersten Hälfte mit einem raffiniert getretenen Freistoß. Durch den nicht unbedingt eingeplanten Dreier konnte der punktgleiche Oldenburger SV – der sich am Samstag überraschend mit 4:2 bei der Kaltenkirchener TS durchsetzen konnte, gegen den am kommenden Sonntag das nächste Auswärtsspiel bestritten wird – aufgrund des besseren Torverhältnisses überholt werden. Der SV Eichede verpasst es durch die zweite Saisonniederlage – beide vor eigenem Publikum – den dritten Platz weiter auszubauen.

Bei den Gästen fehlten Thies Kochanski (Erkältung) und Luke Clasen (Trainingsunfall). Killian Pingel und Rene Helmcke gingen mit einer leichten Erkältung angeschlagen in das Spiel. Ebenso Tim Sienknecht, der spät eingewechselt wurde.

In einem guten Oberligaspiel übernahmen die Gastgeber sofort die Initiative und versuchten, die Gäste in deren Hälfte mit viel Ballbesitz einzuschnüren. Der mit seinen Winterneuzugängen Macius Dahm und Arsenij Kesenofontov angetretene MTSV ging dabei gut vorbereitet in die Partie und beschränkte sich vor allem darauf, durch defensive Kompaktheit die Gastgeber von seinem Tor fernzuhalten.

Die Stormarner taten sich dabei äußerst schwer, das Abwehrbollwerk der Gäste aus Mittelholstein zu knacken. Vor allem die Innenverteidigung mit Macius Dahm und Henrik Schnoor verbiss sich konsequent in die Zweikämpfe und ließ nichts anbrennen. Daher verpufften die Angriffe der Gastgeber meist wirkungslos. Immer wieder hatte die Sturmreihe der „Bravehearts“ Probleme, sich in den Duellen Mann gegen Mann durchzusetzen.

Die Mannschaft von Trainer Arend Müller hatte sich zwar das Ziel gesetzt, immer wieder Nadelstiche zu setzen und mit schnell vorgetragenen Angriffen für Gefahr und Entlastung zu sorgen, doch dazu kam es in einer an Höhepunkten armen Begegnung nur selten.

Traumfreistoß bringt die Führung

Doch eine der wenigen Angriffsaktionen der Gäste sollte noch vor der Pause zum Erfolg führen. Nach einem Foul an Rene Helmcke gut 18 Meter vor dem Tor aus halblinker Position schnappte sich Tjark Sievers (36.) den Ball und zirkelte ihn über die Mauer hinweg in den linken Giebel zum Führungstreffer.

Druckphase von Eichede nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel setzten die Gastgeber ihre Drangphase fort, konnten aber zunächst lediglich bei Standards für Gefahr sorgen. Erst in der Schlussviertelstunde kam die Mannschaft von Trainer Paul Kujawski zu drei guten Abschlüssen, die Torhüter Mats Hinrichs alle stark parieren konnte.

Die Gäste kamen im zweiten Durchgang zwar kaum noch zu Entlastungsangriffen, doch wirklich gefährlich wurde es nur bei einem Freistoß von Meyer, den Hinrichs stark entschärfen konnte. So durften nach 90 Minuten zwar etwas überraschend, aber nicht unverdient die Gäste jubeln.

Stimmen zum Spiel

Trainer Arend Müller (MTSV Hohenwestedt): „Das war eine super Teamleistung und hat viel Spaß gemacht, auch wenn wir nur wenige Offensivaktionen hatten. Die Mannschaft war gut eingestellt und hat die Vorgaben gut umgesetzt. Unsere erste Priorität war, kompakt zu verteidigen. Eichede hatte Probleme, sich durchzusetzen, weil wir kontrolliert verteidigt haben. Das war mit viel Leidenschaft ein durchaus verdienter Sieg.“

SV Eichede: Barkmann – Ehlers (60. Krüger), Nishori, Shkuropatov, Irmler – Tonder, Giebler – Ljuljic (72. Berger), Ikeda (60. Meyer), Clausen – Wollesen.

Trainer: Paul Kujawski

MTSV Hohenwestedt: Hinrichs – Ploog, Schnoor, Dahm, Brandt – Rathje (90.+3 Sienknecht), Tjark Sievers (75. Matz) – Pingel, Helmcke (46. Hirsch) – Kesenofontov (65. Dolling), Engbrecht

Trainer: Arend Müller.

Schiedsrichter: Tim-Marvin Meyer (SC Rönnau 74).

Assistenten: Nic Ströhnisch und Maximilian Plack.

Zuschauer: 152 im Ernst-Wagener-Stadion.

Tor: 0:1 Tjark Sievers (36.).