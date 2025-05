MTK: SG DJK will nach überragender Rückrunde in die B-Liga

KL C Main-Taunus

Hattersheim. Der ungefährdete und souveräne 5:2-Sieg im Derby gegen Kriftel Mitte Mai bestätigte die Top-Form der SG DJK Hattersheim. Zwölf Siege aus 14 Spielen holten die Hattersheimer aus der Rückrunde und erreichten den in der Winterpause noch für unmöglich gehaltenen zweiten Tabellenplatz.

„Nach der Hinrunde hatten wir aufgrund der Tabellensituation nicht mehr an eine Aufstiegschance geglaubt“, erzählt Co-Trainer Florian Meyer. Sein Team stand mit sieben Punkten Rückstand auf die damals zweitplatzierten Kriftler auf Rang fünf. Türk Kelsterbach II krönte sich verdient zum Meister der C-Liga. Die SG DJK qualifizierte sich durch das Erreichen des zweiten Platzes für die Relegationsspiele um den Aufstieg. Dort trifft die Mannschaft von Chef-Trainer Francesco Casaluci auf die Drittvertretung von TuS Hornau, Tabellendreizehnter der abgelaufenen Saison in der B-Liga. Am Sonntag steigt im Kelkheimer Stadtteil das Hinspiel.