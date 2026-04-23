MTK-Pokal: TuS Hornau macht Finaleinzug perfekt

TuS Hornau (rotes Trikot) steht nach dem 3:1-Erfolg gegen den SV Zeilsheim (grüne Trikots) im Pokalfinale. Dort wartet der FC Eddersheim. – Foto: Marcel Lorenz

Main-Taunus. Die TuS Hornau behielt in einem umkämpften Spiel gegen den SV Zeilsheim die Oberhand und zog mit einem 3:1-Erfolg ins Pokalfinale ein. Trotz Toren zu idealen Zeitpunkten, wurde es für die Hornauer am Ende noch einmal eng. Nach dem Spiel war die Zielsetzung für das Finale gegen den FC Eddersheim klar: "Jetzt wollen wir den großen Wurf schaffen", sagte TuS-Coach Andreas Klöckner.

Hornau erwischte den besseren Start ins Spiel und ging bereits in der vierten Minute durch Luca Morlac in Führung. Klöckner war mit dem Start "sehr zufrieden". In der Folge habe sich seine Mannschaft, trotz aussichtsreicher Chancen durch Morlac und Leon Krönert, aber schwergetan. So ging es mit 1:0 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel erwischte Hornau erneut den besseren Start. Nachdem Dominik Ortega Tapia im eigenen Strafraum ungestüm in den Zweikampf ging, gab es einen Strafstoß für Hornau. "Ein ganz klarer Elfmeter", sagte Klöckner. Krönert behielt die Nerven und erhöhte auf 2:0.

In der 55. Minute schafften es die Zeilsheimer, die Partie noch einmal spannend zu gestalten. Hornau-Keeper Jakob Archut konnte einen direkten Freistoß von Andre Fließ nur nach vorne abklatschen lassen, wo Jannik Hennes Lacayo lauerte und nur noch einschieben musste. Beflügelt vom Anschlusstreffer wurde Zeilsheim immer stärker. Peter Strauch, Vorsitzender des SV Zeilsheim, sah nun eine offene Partie: "Wir haben mehr vom Spiel gehabt. Hornau ist kaum hinten raus gekommen". Die Zeilsheimer Offensivbemühungen ließen sich aber nicht mehr in Tore ummünzen. Nachdem Zeilsheim in der Schlussphase alles nach vorne warf, vollendete Roan Heller einen Konter für Hornau und stellte den 3:1-Endstand her.