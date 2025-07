MTK: Offensiv-Cup feiert 2026 sein Comeback

Main-Taunus. Aktuell bereiten sich die Teams noch mitten im Sommer auf den Start der Saison vor. Doch nun sorgt eine Nachricht im Hinblick auf die Winterpause bereits für Aufsehen im Main-Taunus-Kreis. Denn der Offensiv-Cup kommt wieder zurück. Nach einjähriger Pause wird das prestigeträchtigste Hallenturnier unter neuer Organisation wieder an den Start gebracht, mit einigen Veränderungen. Wie das Turnier künftig aussehen soll, wurde am Rande der MTK-Vorrundenbesprechung in Niederjosbach vorgestellt.

Die Spielzeit pro Spiel wird von 15 Minuten auf 13 Minuten reduziert. Dafür werden in vier Vierergruppen auch mehr Spiele ausgetragen. "Und außerdem werden die Spiele mit Bande auch intensiver", erklärt David Kunz aus dem Orga-Team des Kreisschiedsrichterausschusses.

Was schon auf die nächste Änderung hinleitet: Denn auch das Spielfeld ändert sich, denn künftig wird mit einer Rundumbande gespielt. Diese hat die Maße 40x20 Meter und bietet die Möglichkeit für Werbeflächen von Sponsoren. Was auch einhergeht mit einem neuen Sponsoring-Konzept. "Weg von einem externen Sponsor, hin zu einem breiten fußballinteressierten Mittelstand", heißt das Konzept der Organisatoren.

Soll heißen: Die finanzielle Last, die ein solches Turnier mit sich bringt, soll fortan auf mehrere Schultern verteilt werden. Wer Interesse an einem Sponsoring hat, kann sich per Mail an offensiv-cup@schiedsrichter-maintaunus.de wenden.

Ebenfalls neu ist das D-Jugend-Turnier, das am Folgetag ausgerichtet wird. Der Offensiv-Cup ist für 2026 am 17. und 18. Januar terminiert. Austragungsort bleibt wie bisher die Kreissporthalle in Kriftel. Weitere Infos zum Turnier lest ihr bei uns in den kommenden Wochen und Monaten.