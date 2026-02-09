MSV Zossen: "Wir haben im Januar die Reset-Taste gedrückt"

– Foto: Rene Hofrichter/Verein

Der MSV Zossen steht nach einer schwierigen Hinrunde auf Rang 14 der Landesklasse Ost. 58 Gegentore und nur neun Punkte sprechen eine klare Sprache. Mit Tim Hahn hat der Verein nun einen neuen Trainer verpflichtet, der sofort den Fokus auf Stabilität und Grundlagen legt. Hahn beschreibt im FuPa-Teamcheck eine intakte Mannschaft, die im Januar einen Neustart vollzogen hat – und eine Rückrunde, in der nur noch eines zählt: der Kampf um den Klassenerhalt.

Tim Hahn: Die Tabelle lügt nicht – 58 Gegentore in der Hinrunde zeigen deutlich, wo die Baustelle liegt. Aber mein Eindruck aus den ersten Wochen ist: Die Mannschaft ist intakt. Wir haben im Januar die Reset-Taste gedrückt. Die Jungs ziehen im Training voll mit und verstehen, dass wir in der Landesklasse über die defensive Stabilität kommen müssen. Der bisherige Saisonverlauf ist abgehakt, ab jetzt zählt nur noch die Rückrunde.

FuPa: Wie hast du die Mannschaft und die Situation beim MSV Zossen in den ersten Tagen wahrgenommen – was ist dein Eindruck vom bisherigen Saisonverlauf?

Tim Hahn: Nach meiner Zeit bei Stern 1900 war für mich klar: Ich bin bereit für den nächsten Schritt als Cheftrainer. Ich durfte auf all meinen bisherigen Stationen schon früh viel Verantwortung übernehmen, was mich enorm geprägt hat. Jetzt war einfach der Punkt gekommen, an dem ich mein eigenes Ding machen wollte - und da hat der MSV am Besten zu mir gepasst. Menschlich sind Team und Verein einfach Top!



FuPa: Welche ersten Maßnahmen hast du direkt nach deinem Amtsantritt ergriffen, um neue Impulse zu setzen?

Tim Hahn: Vor allem aufgrund der Tabellenlage haben wir uns zusammen gesetzt. Einer, der vielen Gründe ist die mangelende Fitness im Kader, woran wir im Trainerteam bereits gearbeitet haben. Aufgrund der Witterungsverhältnisse blieb uns bis jetzt kaum Zeit, in den taktischen Feinschliff zu gehen. Jedoch haben wir die Hallenzeiten in Dabendorf bereits gut nutzen können - was aber hier erst der Anfang sein wird. Außerdem machten wir dem Team klare Strukturen, die die Mannschaft respektvoll aufgenommen hat.

FuPa: Welche Schwerpunkte setzt du in der Wintervorbereitung – woran arbeitet ihr aktuell am intensivsten?

Tim Hahn: Schwerpunkt - wie angesprochen - sind hier ganz klar Kondition und taktische Ausrichtung. Auch an der Mentalität und der Einstellungen müssen wir feilen, aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Wir haben dem Team gezeigt, dass wir bereit sind mit jedem einzelnen zu arbeiten und dadurch das kollektiv kontinuierlich zu stärken. Je früher uns das Team vertraut, desto eher können wir die reifen Früchte - in diesem Fall die Punkte für den Klassenerhalt - ernten.

FuPa: Wie ist der bisherige Verlauf der Vorbereitung gelaufen und bist du mit der Trainingsbeteiligung sowie dem Engagement der Spieler zufrieden?

Tim Hahn: Wie fast jedes andere Team auch, macht uns die Witterung zu schaffen. Vor allem in einer Zeit, wo Trainerteam und Team eigentlich schnellstmöglich zusammenfinden sollten. Leider sind die Tests gegen den Lichtenrader BC und die SG Michendorf ausgefallen. Hier wäre man über die ein oder andere Erkenntnis glücklich gewesen. Dasselbe gilt auch für die angesprochenen ausgefallenen Trainingseinheiten - hier wären Schwerpunktspielformen notwendig gewesen.

Durch meinen neuen Co-Trainer Michael Juhnke hatten die Jungs bereits einige sehr intensive Fitnesseinheiten, die einige der Spieler an die Grenzen getrieben hat. Selbst gestern - auf einem Sonntag - kam ein Teil der Mannschaft zusammen, um am dem Ziel Klassenerhalt zu arbeiten. Selbst verletzte Spieler kamen und haben individuell trainiert. Sie wollten unbedingt beim Team sein - was für mich ein exzellentes Zeichen ist.

FuPa: Welche Testspiele sind in der Vorbereitung geplant und was möchtest du in diesen Partien besonders sehen?

Tim Hahn: Jetzt sind noch zwei Testspiele geplant. Am kommenden Sonntag, 15.02., um 13 Uhr empfangen wir die Sportkameraden der Reserve der SG Großziethen und am Donnerstag, 19.02., um 19 Uhr dürfen wir Zuhause gegen den SV Rangsdorf testen. Hier hoffen wir, bereits ein wenig taktische Finesse ins Team integriert zu haben und Spielfluss zu entwickeln. Die Jungs verstehen sich überragend - kriegen wir diese Geschlossenheit auf den Platz, dann können wir möglicherweise einige Top-Mannschaften der Liga ärgern und mehr.

FuPa: Plant ihr Veränderungen im Kader in der Winterpause – wird es Zu- oder Abgänge geben und auf welchen Positionen könnte sich etwas tun?

Tim Hahn: Über Abgänge können wir derzeit nicht berichten, jedoch werden Mohammad Nowruzi - Stürmer, zuletzt U19 des TSV Mariendorf - und Denis Memetovic - Allrounder, zuletzt SV Treptow 46 - den Kader verstärken - eventuell folgen noch ein bis zwei weitere, aber das wird FuPa dann erfahren. Viel mehr hat der Kader noch mit Verletzungen der Vorrunde zu kämpfen. Durch vermehrte Präventionsformen wollen wir dem dauerhaft entgegen wirken. Zum Sommer wird dann vermutlich gezielt nach punktuellen Neuzugängen gesucht.

FuPa: Was ist dein sportliches Ziel für die Rückrunde – geht es klar um den Klassenerhalt oder auch um eine langfristige Entwicklung der Mannschaft?

Tim Hahn: In erster Linie geht es um das kurzfristige Ziel des Klassenerhalts - zum Anderen wollen wir das Team kennen und wollen hier definitiv mit dem Verein und seiner Identität vereinen und diese Mannschaft aufbauen und das volle Potenzial entfachen. Unser langfristiger Plan ist rein auf Entwicklung geschrieben - was wir damit anstellen werden, werden wir dann wohl sehen.

FuPa: Welche Rolle spielen Teamgeist und mentale Stärke in deiner Arbeit, gerade in einer Situation im Tabellenkeller?

Tim Hahn: Abstiegskampf und Mentalität sind immer eng miteinander verknüpft. Im Fußball können oft die kleinsten Fehler zu gravierenden Folgen führen. Hierfür wollen wir die Mannschaft gerne unterstützen, den überflüssigen Druck nehmen und ihnen einen Gefühl der Freiheit geben. Ist das Spiel frei, dann ist es der Geist meistens auch. Da wollen wir eher die Leichtfüßigkeit als den Klotz am Bein fördern.

FuPa: Was muss der MSV Zossen in der zweiten Saisonhälfte am dringendsten verbessern, um mehr Punkte zu holen und den Anschluss ans rettende Ufer zu schaffen?

Tim Hahn: Hier wird es die Kombination aus all dem sein, was ich hier aufgezählt hat. Wir werden versuchen, der Mannschaft den Rücken freizuhalten und ihnen den Spaß am Fußball wieder zum Leben zu erwecken. Wenn der Spaß zurückkommt, geht vieles auch viel leichter. Es fängt im Kopf an und endet mit der gemeinsamen Arbeit auf dem Platz.

Allerdings stehen wir hier am Anfang. Ich bin ausgebildeter Verteidiger. Das bedeutet, dass mein Ziel eine eiserne Defensive und eine hungrige Offensive sein soll. Da der Fußball aber immer ein Prozess ist, wird das nicht punktuell sondern nach und nach geschehen und wenn diese Zahnräder ineinander greifen, dann dürfen wir uns auf eine spannende Rückrunde freuen.