Berkem Kurt wechselt zu den Sportfreunden Baumberg. – Foto: Arno Wirths

MSV, WSV und jetzt SFB: Sportfreunde Baumberg holen Mittelfeld-Talent Oberligist Sportfreunde Baumberg hat den jungen Mittelfeldspieler Berkem Kurt verpflichtet. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SF Baumberg Berkem Eyyrb Kurt

Die Sportfreunde Baumberg haben ein weiters Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich für die anstehende Saison in der Oberliga Niederrhein verstärkt. Vom einstigen Liga-Rivalen Mülheimer FC 97 wechselt Berkem Kurt zu den Sportfreunden. Der weist eine spannende Vita auf, wurde er doch bei MSV Duisburg und dem Wuppertaler SV ausgebildet. Für die Bergischen spielte er bereits in der Regionalliga West.

Der 20-Jährige verstärkt ab sofort das Team von Trainer Salah El Halimi. Im Januar 2025 wechselte er vom WSV nach Mülheim, wo er sich gleich in die Stammformation spielte und in 14 Oberliga-Partien von Beginn an auf dem Platz stand. Eine Vorlage findet sich zudem in seiner persönlichen Statistik. "Mit Berkem begrüßen wir einen spannenden, jungen Spieler in unseren Reihen, der auf der Sechserposition zu Hause ist – und genau den Spielertyp verkörpert, den wir in unserem System brauchen", erklärt El Halimi in den Vereinsmedien. >>> Das ist Berkem Kurt

Am 17. April spielte Kurt mit dem MFC gegen die Sportfreunde. Mülheim siegte mit 2:0, die Vorlage zum 1:0 lieferte Kurt und dürfte spätestens da zum ersten Mal in den Fokus seines zukünftigen Coaches gerückt sein. "In der Rückrunde der vergangenen Saison hat der 20-Jährige für den Mülheimer FC 14 Spiele in der Oberliga absolviert und dabei eindrucksvoll gezeigt, was ihn auszeichnet: Zweikampfstärke, enorme Laufbereitschaft, ein gutes Gespür für Räume und vor allem: eine hohe Qualität in der Balleroberung. Gleichzeitig bringt er einen klaren Offensivdrang mit – er denkt das Spiel immer nach vorne, ist mutig im Passspiel und sucht aktiv Lösungen im Übergang von Defensive zu Offensive", beschreibt der Baumberger Übungsleiter seinen neuen Schützling. Hervorragende Ausbildung