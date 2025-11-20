MSV: Westschlager gegen Alemannia Aachen fast ausverkauft

Das erste Zwischenziel der Saison hat der MSV am Sonntag erreicht. "Wir wollen im Pokal überwintern", sagte Cheftrainer Dietmar Hirsch vor dem Niederrheinpokal-Viertelfinale beim SV Sonsbeck. Mit 3:0 siegten seine Mannen, was gleich zur Zielkorrektur führte. "Wir wollen den Pokal gewinnen", betonte der Übungsleiter nach Abpfiff. In der 3. Liga ist die Vorgabe nach dem Aufstieg im Sommer, die 45-Punkte-Marke zu knacken. "Schnellstmöglich" wenn es nach Hirsch geht und dann ist alles offen. Derzeit sind die Zebras als Tabellenführer mit 29 Punkten nach 14 Partien auf dem besten Weg, diese Wegmarke vorzeitig zu erreichen.

Mit einem echten Kracher geht in gut einer Woche der Monat zu Ende. Am Samstag, 29. November, kommt es um 14 Uhr im Duisburger Stadion zum Traditionsduell zwischen den Zebras und Alemannia Aachen. Wohl zum dritten Mal in dieser Saison wird das Stadion dann ausverkauft sein. Bereits gegen Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen konnten die Duisburger ein ausverkauftes Haus melden. Nun wird der Zuschauerrekord der Saison aber wohl noch ein klein wenig in die Höhe getrieben. 28.500 Zuschauer sind nach Abzug der Pufferblöcke erlaubt, davon gingen offiziell 4.800 Tickets in die Kaiserstadt. Diese waren innerhalb kürzester Zeit restlos vergriffen. Gut 26.500 Karten waren bis zum Mittag über den Tresen gegangen, womit nur noch knapp 2.000 Karten verfügbar sind. Auch diese dürften zeitnah an den Fan gebracht werden.

Beim Blick auf die aktuelle Auslastung wird deutlich, dass die Nordkurve, die Heimat der MSV-Anhänger, komplett ausverkauft ist. Sitzplätze gibt es in diesem Bereich keine mehr, ein verbliebenes geringes Kontingent an Stehplätzen ist am Mittwochabend aufgebraucht worden. Auch die Haupt- und Gegengerade sind schon sehr gut gefüllt. Einzig die Bereiche, die an den Gästebereich angrenzen, bieten noch ein gewisses Kontingent. Wer bis zum Spiel keine Karte ergattern konnte oder aus anderen Gründen verhindert ist, dem sei der FuPa-Liveticker empfohlen. Die Redaktion berichtet ausführlich aus dem Stadion.