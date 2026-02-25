MSV-Vorsitzende Stiegelhagen hört auf - Folgt der restliche Vorstand?

Beben in Duisburg. – Foto: Marcel Eichholz

Sportlich könnte es für den MSV Duisburg, der als Aufsteiger auf einem Aufstiegsplatz der 3. Liga zur 2. Bundesliga rangiert, kaum besser laufen. Dafür gibt es abseits des Rasens einen wahren Paukenschlag, denn Vorstandschef Christian Stiefelhagen hört auf - und der restliche Vorstand könnte folgen.

Die NRZ hat über das Beben beim MSV Duisburg zuerst berichtet. Bereits im Januar soll der Funktionär seine Absicht intern hinterlegt haben. „Er hat das klar artikuliert. Wir erwarten den Rücktritt“, erklärt Dirk Broska als Vorsitzender des Kontrollgremiums der Zeitung. Stiefelhagen entschied am 23. Juli 2024 einen intensiven Wahlkampf für sich, sein Team setzte sich unter anderem gegen den vorigen Vorsitzenden Ingo Wald durch. Wenn am 14. April in der Schauinslandreisen-Arena die nächste Mitgliederversammlung stattfindet, könnte es zu weiteren Abschieden kommen, denn der Rücktritt des weiteren Vorstandsteams soll möglich sein.

Vorstand sollte sich zeitnah äußern - MSV spielt um die 2. Bundesliga

Ob sich die Fans wieder auf Neuwahlen einstellen muss, bleibt also abzuwarten. Fakt ist, dass die Ausgangslage nach fast zwei Jahren rosiger ist als 2024. Der MSV Duisburg hat die Regionalliga West nach nur einer Saison als Meister postwendend wieder verlassen und spielt als Aufsteiger eine hervorragende Rolle in der 3. Liga. Eine Rückkehr des Tabellenzweiten in die 2. Bundesliga ist zu diesem Zeitpunkt realistisch, was den Traditionsverein nur attraktiver macht.