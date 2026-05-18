MSV verpasst Aufstiegschance, Rot-Weiss Essen in der Relegation

Rot-Weiss Essen hat sich durch ein spätes Siegtor beim SSV Ulm am letzten Spieltag der 3. Liga noch auf den Relegationsplatz geschoben. Der deutsche Meister von 1955 gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit von Ben Hüning (90. Minute +2) mit 3:2 (2:2) bei den Ulmern, die durch eine Gelb-Rote Karte für Lukas Mazagg 20 Minuten in Unterzahl spielten.
Dadurch sprang RWE auf den dritten Rang und fing den MSV Duisburg noch ab, der 1:1 gegen Viktoria Köln spielte und auf den vierten Platz abrutschte. „Was hier los ist, unglaublich“, sagte Offensivspieler Torben Müsel bei MagentaSport und meinte zu den bevorstehenden zwei Relegationsspielen gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga: „Wir haben jetzt noch zwei Spiele, können es wirklich schaffen. Wir müssen Vollgas geben und uns noch mal zusammenraufen.“
Der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet war nach einigen Rückschlägen zuletzt aus den Aufstiegsrängen gefallen.
Ernüchterung dagegen in Duisburg, wo der MSV die Relegation mit einem eigenen Sieg selbst in der Hand gehabt hätte. Und in der Nachspielzeit hatten die mehr als 30.000 in der Arena auch schon den Torschrei auf den Lippen, doch der Schuss von Rasim Bulic landete aus kurzer Distanz am Pfosten. „Ich will den Ball in dieser Aktion perfekt platzieren, weil ich weiß, dass der Torwart einen richtig guten Tag hat. Am Ende springt er dann unglücklich raus“, sagte Bulic. Und auf die gesamte Saison des Aufsteigers geblickt schob er nach: auf die gesamte Saison geblickt: „Das war top von uns. Wir standen nie unter der Fünf. Für den Moment ist schade, dass wir's nicht geschafft haben. Alles in allem können wir aber stolz sein: 30.000 Zuschauer. Mit dem, was wir erreicht haben, können wir nur nach vorne schauen.“
Energie Cottbus kehrt derweil nach zwölf Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Die Lausitzer gewannen mit 1:0 bei Jahn Regensburg und sicherten den zweiten Platz hinter Meister VfL Osnabrück.