MSV verpasst Aufstiegschance, Rot-Weiss Essen in der Relegation 3. Liga: Rot-Weiss Essen schießt sich spät in die Relegation zur 2. Bundesliga. Und das auch, weil der MSV Duisburg gegen Viktoria Köln nicht über ein 1:1 hinauskommt. von RP / Stefan Klüttermann · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Rot-Weiss Essen Traum von Liga zwei lebt – Foto: Sascha Skroblin

Rot-Weiss Essen hat sich durch ein spätes Siegtor beim SSV Ulm am letzten Spieltag der 3. Liga noch auf den Relegationsplatz geschoben. Der deutsche Meister von 1955 gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit von Ben Hüning (90. Minute +2) mit 3:2 (2:2) bei den Ulmern, die durch eine Gelb-Rote Karte für Lukas Mazagg 20 Minuten in Unterzahl spielten.

Dadurch sprang RWE auf den dritten Rang und fing den MSV Duisburg noch ab, der 1:1 gegen Viktoria Köln spielte und auf den vierten Platz abrutschte. „Was hier los ist, unglaublich“, sagte Offensivspieler Torben Müsel bei MagentaSport und meinte zu den bevorstehenden zwei Relegationsspielen gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga: „Wir haben jetzt noch zwei Spiele, können es wirklich schaffen. Wir müssen Vollgas geben und uns noch mal zusammenraufen.“ Der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet war nach einigen Rückschlägen zuletzt aus den Aufstiegsrängen gefallen.