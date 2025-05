Der MSV Duisburg verabschiedet sich mit einem Kantersieg aus der Regionalliga West. – Foto: Imago Images

MSV verabschiedet sich mit Machtdemonstration aus der Regionalliga Regionalliga West: Mit einer Machtdemonstration verabschiedet sich der MSV Duisburg aus der Liga. Bei den Sportfreunden Lotte gibt es ein klares 4:0. Verlinkte Inhalte Regionalliga West MSV Duisburg SF Lotte

Für den letzten Akt in der Regionalliga West ging es für den MSV Duisburg zu den Sportfreunden Lotte. Während die Gäste bereits als Meister aufgestiegen sind, wäre für Lotte noch die Vizemeisterschaft möglich. Entsprechend motiviert starteten die Hausherren, konnten letztlich den Zebras aber nicht viel entgegensetzen und mussten sich am Ende deutlich geschlagen geben. Duisburg kann derweil mit breiter Brust in das Niederrheinpokalfinale gegen Rot-Weiss Essen in einer Woche gehen.

Es war ein zäher Beginn im Stadion am Lotter Kreuz. Die Gäste aus Duisburg begannen sehr verhalten, was den Hausherren einige Räume eröffnete. Zu nennenswerten Torchancen kam es zunächst aber nicht. Mitte der ersten Halbzeit übernahm Lotte zunehmend die Kontrolle, konnte aber ebenfalls nicht den entscheidenden Pass an den Mann bringen. Dann aber nahmen auch die Zebras zunehmend Fahrt auf. Florian Egerer eroberte im Mittelfeld den Ball von Fatlum Elezi, spielte den Steilpass aber zu steil für Steffen Meuer (24.) – es war aber ein erster Weckruf an die eigenen Mitspieler. Ein Raunen ging durch das Stadion, nachdem Meuer im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Für den Unparteiischen Lars Bramkamp reichte das aber nicht für einen Strafstoß. Zwei Minuten später war der Ball dann drin: Maximilian Dittgen marschierte bis zur Grundlinie, spielte flach in die Mitte zu Jakob Bookjans, der am zweiten Pfosten wartete und nur noch einschieben musste (32.). Duisburg war fortan voll im Spiel und bestimmte das Geschehen. Kurz vor der Pause zeigte Patrick Sussek, warum er inzwischen der beste Angreifer der Meidericher ist. Zunächst vollendete er einen Solo-Lauf mit einem satten Schuss in die Maschen (42.), in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zog er nach Einwurf von Can Coskun aus ganz spitzem Winkel einfach mal ab und vollstreckte erneut (45.+2).