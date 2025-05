MSV & RWE: Der Weg ins Niederrheinpokal-Finale

RWE gegen Sonsbeck fast raus

Gleich in der ersten Runde kam Essen zu einem unverhofften Heimspiel. Die Behörden unterbanden ein Auswärtsspiel bei der SpVgg Sterkrade 06/07, sodass in das Stadion an der Hafenstraße ausgewichen werden musste. Am Ende stand dann auch der klare 4:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten. In der nächsten Runde wartete mit dem Mülheimer FC 97 ein Oberligist auf die Essener. Ein frühes Tor von Michael Schultz (8.) und ein später Treffer von Kelsey Owusu (82.) entschieden die Partie. Ebenfalls mit 2:0 wurde der VfB Hilden im Achtelfinale bezwungen.

Der SV Sonsbeck erwies sich für Essen im Viertelfinale beinah als Stolperstein. Klaus Keisers brachte die Hausherren noch in der ersten Minute in Front. Der RWE war nun gefordert, fand aber spielerisch keine Mittel gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Oberligisten, dem am Ende aber ein wenig die Kräfte ausgingen. Mit drei Treffern in der Schlussphase zog Essen noch in die Vorschlussrunde ein. Dort kam es zum Vorjahresfinale gegen Rot-Weiß Oberhausen. Auch hier geriet Essen zunächst in Rückstand, konnte die Partie aber nach einer guten Stunde durch einen Doppelschlag drehen und den Finaleinzug feiern.

MSV mit Zitterpartie im Viertelfinale

Für die Zebras begann die Reise im Pokal im hohen Norden des Niederrheins. Beim inzwischen feststehenden Oberliga-Aufsteiger Blau-Weiß Dingden gab es einen dominanten 9:0-Sieg, wenngleich der Gastgeber bis zur Pause gut mithalten konnte und nur einen Gegentreffer kassierte. In der zweiten Runde wartete ebenfalls ein Landesligist auf den MSV. Im traditionsreichen Stadtderby wurden die Sportfreunde Hamborn 07 mit 5:0 in die Schranken verwiesen. Etwas mehr als 8.300 Zuschauer verfolgten das Duell im Wedaustadion. Es folgte auswärts ein 3:0 bei der SSVg Velbert.

Im Viertelfinale machte es Duisburg richtig spannend. Bei Ratingen 04/19 stand es nach 90 Minuten 2:2-Unentschieden. Auf dem Acker, auf den MSV-Trainer Dietmar Hirsch nicht mal seinen Hund laufen lassen würde, ging es also in die Verlängerung. Jesse Tugbenyo war es schließlich, der die zahlreich mitgereisten MSV-Anhänger erlöste und in der 112. Minute den 3:2-Siegtreffer erzielte. Eine klare Angelegenheit war dann das Halbfinale. Wieder wurde das Heimrecht getauscht und in Duisburg gespielt. Opponent Union Nettetal war von der ersten Sekunde an ohne Chance und kam beim 7:0 der Zebras ordentlich unter die Räder. Auf den Rängen wurde bereits der Finalgegner besungen.