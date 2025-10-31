 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der MSV Duisburg hat noch Chancen auf die Liga A.
Der MSV Duisburg hat noch Chancen auf die Liga A. – Foto: Gerhard Hannappel

MSV und Fortuna kämpfen um Liga A, FC Schalke überragt

In der DFB-Nachwuchsliga bei den U19-Senioren stehen spannende Spiele und Entscheidungen bevor.

Vier Spieltage stehen bei den U19-Junioren der DFB-Nachwuchsliga noch an, ehe die Aufteilung in die Liga A, bei der es später auch um die Deutsche Meisterschaft geht, und die Liga B erfolgt. Während erste Entscheidungen bereits gefallen sind, ist es mancherorts noch hart umkämpft. Der MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf haben noch gute Chancen auf den Einzug in die Liga A, Rot-Weiss Essen kann das bereits abhaken. Borussia Mönchengladbach ist so gut wie sicher weiter. Der Spieltag im Überblick.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
11:00

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
11:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
14:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen
Sa., 22.11.25 15:00 Uhr SV Elversberg - 1. FC Köln

13. Spieltag
Sa., 29.11.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - FSV Mainz 05
So., 30.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Köln
So., 30.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg

>>> Der Spielplan in der Übersicht

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Heute, 14:30 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
14:30live

So., 02.11.2025, 12:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
12:00

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
13:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Mi., 24.09.25 17:00 Uhr VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 2:1
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FSV Frankfurt

13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSV Schott Mainz
So., 30.11.25 12:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund
So., 30.11.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - VfL Bochum

>>> Der Spielplan in der Übersicht

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

Mi., 24.09.2025, 18:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
2
0
Abpfiff

Morgen, 12:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
12:00

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
11:00

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
13:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Do., 20.11.25 19:00 Uhr SC Preußen Münster - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - FC Schalke 04
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach
Sa., 22.11.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Meppen

13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07
So., 30.11.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - VfL Osnabrück
So., 30.11.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
So., 30.11.25 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - SV Meppen

>>> Der Spielplan in der Übersicht

