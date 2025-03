MSV - Trudering 0:7

Spieltag 2 der Rückrunde stand auf dem Programm. Nach dem leistungsgerechten Unentschieden im Topspiel gegen den ESV München Ost, war man nun zu Gast beim MSV Bajuwaren bei denen man sich in den letzten Jahren verdammt schwer tat. Unser Trainergespann Hachtel/Müllmaier schickte die selbe 11 wie vergangene Woche aufs Feld und wollten die erste 3 Punkte in diesem Jahr einfahren.

Unverändert kam man aus der Pause und die Trainer schienen an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Denn die Löwen standen nun deutlich stabiler und machten nun deutlich mehr Druck auf das gegnerische Tor. In Minute 52. war es Patrick Koller, der ein sensationelles Solo durch die MSV-Hintermannschaft machte und in der Mitte Haberl fand, der den Ball erneut nur noch zum 3:0 einschieben musste. Anschliessend brachte Hachtel frische Männer. Kratzel, Odenbreit, Andreoli und Wimmer ersetzten Kapsecker, Lengauer, Janelsith und Domabyl und wirbelten gleich richtig los. Ein erneutes Solo von Koller fand in der 74. Minute den eingewechselten Fabian Wimmer der wiederrum das Leder nur über die Linie drücken brauchte. 6 Minuten später war es dann erneut Fabian Wimmer, der sich revanchierte und Patrick Koller frei spielen konnte. Patrick blieb cool und erhöhte auf 4:0. In der 85.Minute war es dann eine Ecke von Haberl die das 5:0 bescherte. Die Flanke sprang aus dem Gewühl oder besser gesagt von Benedikt Jakobs Wade zu Andreoli der zum 6:0 traf. Den Schlusspunkt setzte dann der Mann des Tages, Patrick Koller der nach Zuspiel von Michael Kapeller zum Endstand von 7:0 traf und sich damit nach 2 Assists auch mit 3 Toren krönte.

Ein ungefährdeter Sieg mit einer kurzen Schwächephase in Halbzeit 1, der aber zum Schluss auch in der Höhe verdient war. Nächste Woche gehts es dann mit einem Heimspiel gegen den FC Biberg weiter, Anpfiff ist um 13:15Uhr.