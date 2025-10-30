MSV trifft auf Neukirchen-Vluyn, 06/95 gegen Top-Team Rheinland

Nach der Niederlage im Topspiel der Bezirksliga, Gruppe 5, ist der FC Neukirchen-Vluyn am Freitagabend auf Angriffskurs beim Mülheimer SV 07. Im Spitzenspiel geht es auch um eine mögliche Übernahme der Tabellenspitze. Ganz andere Sorgen hat die Spvgg Meiderich 06/95 nach der deftigen Klatsche am vergangenen Wochenende. Allerdings geht es gegen Rheinland Hamborn, das zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hat. Liga-Primus Duisburger FV 08 ist dann am Sonntag gegen den VfL Repelen im Einsatz. Diese Spiele gibt es außerdem.
13. Spieltag
Do., 06.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rheinland Hamborn
Sa., 08.11.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Rhenania Hamborn
So., 09.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Asterlagen
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 09.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 09 Dinslaken
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Duisburger FV 08
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Mülheimer SV 07
14. Spieltag
Sa., 15.11.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Homberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 16.11.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900
So., 16.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum