 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der Mülheimer SV hat sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert.
Der Mülheimer SV hat sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert. – Foto: Roberto Parolari

MSV trifft auf Neukirchen-Vluyn, 06/95 gegen Top-Team Rheinland

Mit dem Spitzenspiel zwischen dem Mülheimer SV 07 und dem FC Neukirchen-Vluyn beginnt der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Nach der Niederlage im Topspiel der Bezirksliga, Gruppe 5, ist der FC Neukirchen-Vluyn am Freitagabend auf Angriffskurs beim Mülheimer SV 07. Im Spitzenspiel geht es auch um eine mögliche Übernahme der Tabellenspitze. Ganz andere Sorgen hat die Spvgg Meiderich 06/95 nach der deftigen Klatsche am vergangenen Wochenende. Allerdings geht es gegen Rheinland Hamborn, das zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hat. Liga-Primus Duisburger FV 08 ist dann am Sonntag gegen den VfL Repelen im Einsatz. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 12

>>> Alle Transfers im Überblick

Kracherduell am Freitagabend

Mülheimer SV - FC Neukirchen-Vluyn

Morgen, 20:00 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
20:00

Schwierige Aufgabe für 06/95

Rheinland Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95

Sa., 01.11.2025, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
18:00live

Das sind die Partien am Sonntag

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:00

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:15live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30live

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Do., 06.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rheinland Hamborn
Sa., 08.11.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Rhenania Hamborn
So., 09.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Asterlagen
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 09.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 09 Dinslaken
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Duisburger FV 08
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Mülheimer SV 07

14. Spieltag
Sa., 15.11.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Homberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 16.11.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900
So., 16.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum

Aufrufe: 030.10.2025, 17:00 Uhr
Marcel EichholzAutor