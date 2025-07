MSV-Trainingslager-Tagebuch: Schnitzeljagd der Profis

Der MSV Duisburg hat am Montag sein Sommer-Trainingslager im niederländischen Epe bezogen. Eine Woche lang bereitet sich die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch auf die anstehende Saison in der 3. Liga vor. Zwei Testspiele gegen Hibernian Edinburgh und den SV Sonsbeck sind geplant. Im MSV-Trainingslager-Tagebuch von FuPa Niederrhein seid ihr tagesaktuell auf dem neusten Stand.

Bevor die Profis am Nachmittag wieder in den regulären Trainingsbetrieb zurückkehrten, stand im niederländischen Epe zunächst eine Schnitzeljagd auf dem Programm. Die Profis mussten sich im Kopfrechnen üben, Münzen schnipsen und noch viel mehr. „Das fördert die Konzentration und den Teamgedanken“, erklärte Athletik-Coach Klimmeck den Vereinsmedien. „Die Jungs haben sich echt gut geschlagen. Am Ende steht ein verdientes Siegerteam!“ Joshua Bitter, Thilo Töpken, Jakob Bookjans, Jihan Masseling, Can Coskun und Tim Heike feierten dabei den Tagessieg. Beim anschließenden BBQ durften die Zugänge singen, außerdem verbrachten auch einige Partner des Vereins mit der Mannschaft Zeit.

Mittwoch, 20 Uhr: Zeit zum Durchschnaufen

Zur ungewohnten Uhrzeit um 11 Uhr morgens ging es für die Zebras ins Testspiel gegen den schottischen Europa-League-Qualifikanten Hibernian Edinburgh. In einem intensiven Spiel stand nach 90 Minuten ein torloses Unentschieden, mit dem Dietmar Hirsch aber insgesamt zufrieden war. Auf dem Rasen standen insgesamt 22 Spieler, zehn Wechsel gab es bereits zur Pause, einzig Joshua Bitter musste noch ein wenig länger ran. "Wir wollten Josh noch ein paar Minuten als Innenverteidiger sehen", erklärte der Coach nach Abpfiff. Den Nachmittag hatte das Team frei und somit Zeit zum Durchschnaufen. Ganz auf die faule Haut legen wollten sich die Spieler aber nicht. Das Angebot in der Villa Heidebad, dem Quartier der Zebras, bietet auch zahlreiche Aktivitäten. Zugang Ben Schlicke war indes noch unentschlossen: "Wir haben einen Pool, Kicker, können Basketball spielen oder setzten uns mit einem Kartenspiel an den Tisch", verriet er. Am Donnerstag geht es dann wieder zurück auf den Trainingsplatz, am Abend steht ein Abend mit Sponsoren an, bei dem die Neuen dann auch zum traditionellen Gesang antreten müssen.

Dienstag, 1. Juli: Schießen aus allen Lagen

Schon zum Frühstück waren es 25 Grad in Epe, doch das sollte Athletiktrainer Thomas Klimmeck wenig später nicht davon abhalten, zur Krafteinheit ins Fitnesszelt zu bitten. Die Hälfte der Mannschaft stemmte dort fleißig Gewichte, während der Rest des Teams mit Chefcoach Dietmar Hirsch und Co Marvin Höhner Flanken und Abschlüsse übte. Nach 45 Minuten wurde dann gewechselt.

"Es ist schon anstrengend, macht aber auch Spaß. Alle ziehen durch und wenn man es gemeinsam macht, ist es einfacher. Man wünscht sich immer die Sonne, jetzt ist sie da", resümierte Sommer-Zugang Conor Noß den Vormittag in den Vereinsmedien. Nach der Mittagspause ging es bei nun knackigen 32 Grad Lufttemperatur mit dem Ball weiter. Wieder waren Torabschlüsse im Fokus der Trainingseinheit, die mit einem kurzen 11 vs. 11 beendet wurde. Am Mittwoch steht um 11 Uhr das Testspiel gegen Hibernian Edinburgh an. FuPa Niederrhein tickert die Partie für euch live.

Montag, 30. Juni: Anreise und Top-Transfer

Pünktlich zur Mittagszeit hielt der Mannschaftsbus des MSV Duisburg vor dem Hotel Villa Heidebad im beschaulichen Epe. An Bord befand sich das Drittliga-Team aus Duisburg mit Dietmar Hirsch und seinem Trainer-Team. In dem niederländischen Örtchen absolviert der MSV im zweiten Jahr in Folge sein Trainingslager im Rahmen der Sommer-Vorbereitung. Bei den angekündigten Temperaturen wird es wohl noch schweißtreibender werden, als es die Spieler sowieso erwartet haben.

Nicht mit im Bus dabei war Christian Viet. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschrieb am Vormittag seinen Vertrag beim Spielverein und reiste im Anschluss individuell ins Trainingslager nach, was aber bei knapp 150 Kilometern auch keine große Herausforderung darstellte. Am Nachmittag bat der Coach schließlich zur ersten Einheit auf dem Trainingsplatz.

Und die Bedingungen sind top, wie Torwarttrainer Sven Beuckert in den Vereinsmedien erklärt: „Die ganze Anlage und die Plätze sind wie im letzten Jahr in einem Top-Zustand." Der Coach hat unter anderem U19-Keeper Jihan Masseling im Training, der sich mit der Mannschaft vorbereiten darf.

Am Dienstag geht es mit zwei Einheiten weiter, angefangen um 10 Uhr.

Die Vorbereitung im Überblick