MSV-Trainerduo startet kämpferisch: "Wollen uns deutlich verbessern" Bezirksliga, Staffel 2: Der MSV Bonn startet mit neuem Trainergespann und verjüngtem Kader in die Saison. Mit dieser Mischung soll es in der Tabelle nach oben gehen. von Niklas Bien · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der MSV Bonn startet mit einem neuen Trainergespann in die Saison – Foto: Ismaele Sicorello

Das Trainerkarussell hat sich in diesem Sommer in Staffel 2 der Bezirksliga ordentlich gedreht – auch beim MSV Bonn stellt sich ein neuer Duo an der Seitenlinie vor: Mohamed Ahardane und Recep Kartal überhemen von Mesih Celik, der als Co-Trainer zum FC Hennef gewechselt ist. Das Duo, das von Torwart Marco Hoeschel als Co-Trainer ergänzt wird, kommt gemeinsam aus der Jugend des Bonner SC. Passend dazu finden Ahardane und Kartal beim Bonner Bezirksligisten einen deutlich verjüngten Kader vor – mit dem der nächste Schritt in der Tabelle gelingen soll.

Ahardane hat seine ersten Wochen beim MSV genutzt: Seine neue Mannschaft kennt der 33-Jährige mittlerweile gut, die richtige Trainingsarbeit läuft längst. "Ich hatte inzwischen die Möglichkeit, mit allen Spielern persönlich zu sprechen und sie besser kennenzulernen", erklärt der Trainer und betont: "Mein Eindruck ist durchweg positiv. Die Mannschaft ist sehr lernwillig, hat eine gute Mentalität und bringt viel Potenzial mit." Dieses Potenzial gilt es nun zu entfalten. >>> Das ist Mohamed Ahardane Jugend und Erfahrung aus der Mittelrheinliga Der Tabellensiebte der vergangenen Spielzeit hat seinen Kader "deutlich verjüngt", wie Ahardane sagt: "Das verleiht der Mannschaft noch einmal einen neuen Spirit und viel Dynamik." Aryan Suthaharan und Anas Bodabouz kommen aus der U19-Mittelrheinliga-Mannschaft von Germania Erftstadt-Lechenich. Adam Acharki wechselt aus der U19 von Ligakonkurrent Fortuna Bonn zum MSV, Simon Johnson kommt mit der Empfehlung von 27 Toren und 29 Assists in 27 C-Liga-Spielen vom VfL Lannesdorf.

>>> Alle Transfers des MSV Bonn Berat-Mehmet Kocatepe war zuletzt für den Mittelrheinligisten SSV Merten im Einsatz und auch Marouan Ahardane hat mit dem FV Bonn-Endenich, mit dem er in der vergangenen Saison in der Landesliga spielte, schon Erfahrung in der fünften Liga gesammelt. Dazu ist auch der 18-jährige Keeper Muhammed Rifat Celik neu beim MSV. "Alle Neuzugänge bringen ihre Qualitäten mit und arbeiten täglich daran, die Dinge umzusetzen, die wir als Trainerteam von ihnen verlangen. Genau diese Einstellung macht die gesamte Gruppe spannend", sagt Trainer Ahardane über seine Neuzugänge. Der durchaus stark umgebaute Kader folgt seinem neuen Trainerduo bisher gut, wie Ahardane erklärt: "Die Jungs ziehen alle hervorragend mit, arbeiten intensiv und zeigen eine hohe Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. In den ersten Wochen lag der Fokus vor allem darauf, die Grundlagen zu schaffen, sowohl im spielerischen als auch im taktischen Bereich, und die Mannschaft als Einheit zusammenwachsen zu lassen."