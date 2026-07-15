MSV-Trainer Hirsch: Spielanteile zu verteilen wird schwieriger Zwei Testspielsiege, intensive taktische Arbeit und eine Mannschaft, die enger zusammengerückt ist: Der MSV Duisburg beendet sein Trainingslager mit einem positiven Gefühl. Für Trainer Dietmar Hirsch beginnt nun allerdings die schwierigere Phase der Vorbereitung. von André Nückel & Marcel Eichholz · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Dietmar Hirsch. – Foto: Marcel Eichholz

Das 1:0 gegen den niederländischen Zweitligisten TOP Oss - Partie wurde abgebrochen, mehr hier - war für den MSV Duisburg vor allem der Abschluss einer intensiven Woche. Nach dem 3:2 gegen NEC Nijmegen gewannen die Zebras auch ihr zweites Testspiel im Trainingslager. Wichtiger als die Ergebnisse sind für Trainer Dietmar Hirsch aber die Entwicklungen innerhalb der Mannschaft.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Konkurrenzkampf nimmt beim MSV Fahrt auf Der Duisburger Kader ist gewachsen, zahlreiche Positionen sind doppelt besetzt. Genau das sorgt für den gewünschten Konkurrenzkampf - stellt das Trainerteam in den kommenden Wochen aber auch vor neue Aufgaben. „Die Konkurrenzsituation ist richtig gut. Wir sind größer geworden, trotzdem ist es ein Wettbewerb“, sagt Hirsch. In der bisherigen Phase habe der Trainer die Einsatzzeiten noch weitgehend gleichmäßig verteilen können. Das werde nun schwieriger. „Das zu moderieren, wird ein bisschen anspruchsvoller, wenn der eine oder andere weniger Spielanteile bekommt - und natürlich erst recht, wenn die Saison losgeht.“

Damit knüpft Hirsch an seine Einschätzung nach dem Sieg gegen Nijmegen an. Schon dort hatte er betont, dass die Zugänge erheblichen Druck auf die etablierten Spieler ausüben und der MSV nahezu alle Positionen mehrfach besetzt hat. Eine feste erste Elf zeichnet sich deshalb noch nicht ab. Auch Tobias Fleckstein bewertet die Entwicklung positiv. „Wir haben die neuen Spieler sehr gut integriert“, sagt der Verteidiger. Das Trainingslager sei nicht nur wegen der beiden Siege erfolgreich gewesen: „Wir haben auch im taktischen Bereich sehr gut gearbeitet. Alles in allem war es eine sehr runde Sache.“