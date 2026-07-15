MSV-Trainer Hirsch: Spielanteile zu verteilen wird schwieriger

Das 1:0 gegen den niederländischen Zweitligisten TOP Oss - Partie wurde abgebrochen, mehr hier - war für den MSV Duisburg vor allem der Abschluss einer intensiven Woche. Nach dem 3:2 gegen NEC Nijmegen gewannen die Zebras auch ihr zweites Testspiel im Trainingslager. Wichtiger als die Ergebnisse sind für Trainer Dietmar Hirsch aber die Entwicklungen innerhalb der Mannschaft.
Der Duisburger Kader ist gewachsen, zahlreiche Positionen sind doppelt besetzt. Genau das sorgt für den gewünschten Konkurrenzkampf - stellt das Trainerteam in den kommenden Wochen aber auch vor neue Aufgaben.
„Die Konkurrenzsituation ist richtig gut. Wir sind größer geworden, trotzdem ist es ein Wettbewerb“, sagt Hirsch. In der bisherigen Phase habe der Trainer die Einsatzzeiten noch weitgehend gleichmäßig verteilen können. Das werde nun schwieriger. „Das zu moderieren, wird ein bisschen anspruchsvoller, wenn der eine oder andere weniger Spielanteile bekommt - und natürlich erst recht, wenn die Saison losgeht.“
Damit knüpft Hirsch an seine Einschätzung nach dem Sieg gegen Nijmegen an. Schon dort hatte er betont, dass die Zugänge erheblichen Druck auf die etablierten Spieler ausüben und der MSV nahezu alle Positionen mehrfach besetzt hat. Eine feste erste Elf zeichnet sich deshalb noch nicht ab.
Auch Tobias Fleckstein bewertet die Entwicklung positiv. „Wir haben die neuen Spieler sehr gut integriert“, sagt der Verteidiger. Das Trainingslager sei nicht nur wegen der beiden Siege erfolgreich gewesen: „Wir haben auch im taktischen Bereich sehr gut gearbeitet. Alles in allem war es eine sehr runde Sache.“
Der Zusammenhalt ist für Hirsch nicht allein das Ergebnis organisierter Maßnahmen. Im Trainingslager verbringt eine Mannschaft zwangsläufig viel Zeit miteinander - bei den Mahlzeiten, auf dem Platz, in den Zimmern und während der freien Stunden.
„Teambuilding ist immer gut. Wir haben alle Mahlzeiten zusammen, sind lange auf dem Platz und auch abends zusammen“, erklärt Hirsch. Die Spieler hätten Tischtennis gespielt, Kartenrunden organisiert und auch außerhalb des Trainings viel miteinander unternommen. „Die Jungs sind im Großen und Ganzen fantastisch.“
Hinzu kamen gezielte gemeinsame Aufgaben und zwei Siege. Gerade Erfolgserlebnisse hatte Hirsch bereits nach dem Nijmegen-Spiel als bestes Teambuilding bezeichnet. Insgesamt macht die Mannschaft nach außen einen homogenen Eindruck - obwohl intern um jeden Platz gekämpft wird.
Fleckstein bestätigt diesen Eindruck. Die Woche sei intensiv und körperlich anspruchsvoll gewesen, habe die Mannschaft aber weitergebracht. Nach zwei freien Tagen soll der MSV am Mittwoch wieder in die Vorbereitung einsteigen. „Jeder schnauft jetzt erst einmal ein bisschen durch“, sagt der Abwehrspieler. Danach werde die Mannschaft wieder angreifen.
Noch offen ist, ob aus dem Trainingslager weitere personelle Konsequenzen folgen. Ein Testspieler war die gesamte Woche beim MSV dabei, außerdem müssen die Verantwortlichen ihre weiteren Überlegungen auf der Torwartposition bewerten.
Eine Entscheidung wollte Hirsch unmittelbar nach dem abschließenden Test nicht öffentlich verkünden. „Das werden wir erst einmal in der Besprechung klären. Vorher werde ich dazu nach außen nichts sagen“, erklärte der Trainer.
Die Duisburger wollen die Eindrücke der Woche nun intern auswerten. Dabei geht es nicht nur um einzelne Spieler, sondern auch darum, wie der größere Kader in den kommenden Wochen gesteuert wird. Die Phase, in der nahezu jeder dieselben Einsatzzeiten erhält, nähert sich ihrem Ende.
Das Trainingslager hat dafür eine gute Grundlage geschaffen. Die Zugänge sind integriert, der Konkurrenzkampf funktioniert und die Mannschaft hat beide Tests gewonnen. Jetzt beginnt für Hirsch die anspruchsvollere Aufgabe: aus einem breiten Kader eine Hierarchie und schließlich die Mannschaft für den Saisonstart zu formen.