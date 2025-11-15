MSV-Torwart Julius Paris träumt schon vom Pokal-Halbfinale

Julius Paris weiß, wie sich ein Triumph im Niederrheinpokal anfühlt. 2022 gewann er den Wettbewerb in der MSV-Arena gegen Wuppertal mit dem SV Straelen. Gut möglich, dass der gebürtige Krefelder unweit seiner Heimat nach seinem bisherigen einzigen Saisoneinsatz – in der ersten Runde bei Victoria Mennrath – erneut im Tor steht. „Das entscheidet der Trainer spätestens am Samstag“, sagt der Vertreter von Max Braune, der unangefochtenen Nummer eins beim MSV.

Sein Weg führte ihn einst von Viktoria Winnekendonk zum SV Straelen, wo Torwarttrainer-Legende Manfred Gloger früh auf ihn aufmerksam wurde. Zu seinem Mentor, Förderer und Entdecker besteht bis heute ein enger Austausch. Im Januar wechselte der frühere Uerdinger aus der U23 des FC Schalke 04 an die Wedau und zog anschließend zurück in seine Heimat. Dass Paris die Amateurvereine der Region gut kennt, liegt dabei auf der Hand: Viele frühere Weggefährten spielen im Kreis Kleve/Geldern, der Torwart verfolgt die Ober- und Landesliga seit Jahren aufmerksam.

Julius Paris warnt vor dem SV Sonsbeck

„Sonsbeck hat es im Testspiel im Sommer gegen uns vor allem in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht und letztes Jahr lange gegen Essen geführt. In Pokalspielen muss man als klarer Favorit immer gewarnt sein. Wir haben uns in Nettetal in der zweiten Runde schon sehr schwergetan“, erinnert sich Paris. Im Februar 2022 gab es sogar einmal telefonischen Kontakt zu Sonsbecks Sportlichem Leiter Heiner Gesthüsen, doch ein Treffen und ein möglicher Wechsel kamen damals nicht zustande.