MSV: Torloses Remis gegen Europa-League-Teilnehmer

Zur ungewohnten Anstoßzeit am Mittwoch um 11 Uhr kam es im niederländischen Epe zum Testspiel zwischen dem MSV Duisburg und Hibernian Edinburgh. Bereits in der vergangenen Sommer-Vorbereitung trafen die beiden Teams aufeinander. Erneut waren Zuschauer nicht zugelassen. Es war erneut eine Begegnung auf Augenhöhe, in der MSV-Coach Dietmar Hirsch 22 Spieler einsetzte.