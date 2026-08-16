MSV: Thilo Töpken wird zum Glücksgriff für Borussia Mönchengladbach

Dass Töpken in der Regionalliga West sofort funktioniert, kommt nicht überraschend. Der gebürtige Oldenburger bringt viel Erfahrung aus unterschiedlichen Ligen mit und hat in seiner Laufbahn immer wieder bewiesen, dass er Mannschaften offensiv helfen kann. In der Jugend spielte er für SV Werder Bremen und Eintracht Braunschweig auf Bundesliga-Niveau, später sammelte er bei Braunschweig und Hannover 96 Erfahrung in der Regionalliga.

Auch bei der ersten Niederlage der Gladbacher in dieser Saison war Töpken der auffälligste Mann. Beim 2:3 gegen den 1. FC Bocholt erzielte er beide Treffer für die Mannschaft von Trainer Mihai Enache, konnte die Pleite aber nicht verhindern. Trotzdem unterstrich der Angreifer erneut, dass er in der Offensive eine zentrale Rolle einnimmt.

Über Rot-Weiß Koblenz führte sein Weg 2023/24 zum SV Rödinghausen. Dort blieb Töpken allerdings nur ein halbes Jahr, ehe er sich im Winter Alemannia Aachen anschloss. Es wurde ein bemerkenswertes Halbjahr: Töpken erzielte wichtige Tore, kam insgesamt auf sechs Treffer und hatte seinen Anteil daran, dass Aachen am Ende die Meisterschaft in der Regionalliga West feierte.

Nach einem halben Jahr in der 3. Liga zog es ihn erneut im Winter weiter, diesmal zum MSV Duisburg. Auch dort wurde Töpken Meister, nun in der Saison 2024/25. Seine Karriere der vergangenen Jahre zeigt damit eine auffällige Linie: Wo Töpken gebraucht wurde, brachte er häufig genau jene Momente ein, die in engen Phasen einer Saison wichtig werden.

Beim MSV war Töpken ein wertvoller Faktor

In Duisburg verbrachte Töpken anschließend die komplette Saison in der 3. Liga. Seine Spielanteile fielen dabei nicht immer so aus, wie er es sich vermutlich gewünscht hatte, sportlich wertvoll war er dennoch. In 23 Einsätzen erzielte er sechs Tore, fünf davon als Joker. Besonders bemerkenswert: In allen Spielen, in denen Töpken traf, gewann der MSV.

Damit war der Angreifer für die Zebras eine hochwertige Option von der Bank. Zwischen dem 23. und 29. Spieltag blieb er zwar ohne Einsatz, danach kam er wieder regelmäßiger zum Zug und erzielte noch drei Treffer. Damit hatte er auch seinen Anteil daran, dass Duisburg bis zum letzten Spieltag vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen durfte.

Umso bemerkenswerter wirkt es, dass Töpken in diesem Sommer nicht in der 3. Liga geblieben ist. Der MSV hat sich gezielt verstärkt und ist mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet, doch Töpken hätte mit seiner Qualität weiterhin eine interessante Rolle einnehmen können. In den sozialen Netzwerken verabschiedete er sich emotional: Es falle ihm alles andere als leicht, diese Worte zu schreiben, er hätte sich ein anderes Ende gewünscht und wäre gerne geblieben. Zugleich blickte er auf besondere Momente an der Wedau zurück, auf Tore vor großer Kulisse und Erinnerungen, die ihn sein Leben lang begleiten würden.

Gladbach II profitiert von einem besonderen Profil

Für Borussia Mönchengladbach II ist dieser Transfer sportlich ein Gewinn. Töpken bringt nicht nur Abschlussqualität mit, sondern auch die Erfahrung aus mehreren ambitionierten Projekten. Er kennt die Regionalliga West, er kennt Drucksituationen, er kennt Aufstiegsrennen. Genau das kann für eine junge U23-Mannschaft wertvoll sein.

In der Frühphase der Saison ist er bereits zum Schlüsselspieler geworden. Drei Tore und eine Vorlage nach drei Spielen sind nicht nur ein starker persönlicher Start, sondern auch ein klares Signal an die Konkurrenz. Gladbach II gehört zu den Teams, die in der oberen Tabellenregion mitmischen werden. Mit einem Angreifer, der sofort liefert, wächst die offensive Durchschlagskraft noch einmal deutlich.

Seine bislang beste Saison spielte Töpken 2022/23 für Rot-Weiß Koblenz, als er auf elf Tore kam. Sollte er seine aktuelle Quote auch nur annähernd halten können, dürfte diese Marke in Gladbach wackeln. Und vielleicht schreibt Töpken dabei eine weitere besondere Geschichte: Nach den Meisterschaften mit Aachen und Duisburg wäre ein Titel mit den Fohlen bereits sein dritter. Dafür ist es nach drei Spieltagen natürlich viel zu früh. Aber der Start zeigt: Borussia Mönchengladbach II hat mit Thilo Töpken einen Spieler gewonnen, der dieser Mannschaft sofort etwas gibt.