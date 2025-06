MSV testet: Sonsbeck & Homberg, Sicherheitsbedenken gegen Münster

Seit Montag steckt der MSV Duisburg in der Vorbereitung auf die neue Saison. Als amtierender Meister der Regionalliga West will das Bundesliga-Gründungsmitglied direkt eine vernünftige Rolle in der 3. Liga spielen. Gegen wen die Mannschaft von Dietmar Hirsch in den kommenden Wochen Selbstvertrauen tanken möchte, erfahrt ihr hier.