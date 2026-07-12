MSV-Test abgebrochen: Duisburg gelingt ein Treffer gegen TOP Oss

Simon Symalla im Zweikampf mit einem Spieler von TOP Oss. – Foto: IMAGO / Pro Shots

Nach einer Woche Trainingslager im niederländischen Wageningen stand für die Spieler des MSV Duisburg noch ein letzter, schweißtreibender Einsatz an, ehe es zwei freie Tage gibt. Im Testspiel auf dem Heimweg nach Duisburg empfingen die Zebras den holländischen Zweitligisten TOP Oss. Im XXL-Test über 4 x 30 Minuten gab es wenige Höhepunkte, kurz vor dem Ende kam es zum Abbruch.

Deutlich verhaltener starteten die Duisburger in den Test gegen Oss. Gab es am Mittwoch gegen NEC Nijmegen von der ersten Minute an sehenswerten Offensivfußball, war davon zunächst wenig zu sehen. Allerdings waren die Temperaturen jenseits der 30 Grad auch alles andere als einladend, um Sport zu treiben. Den ersten Aufreger der Begegnung gab es nach zehn Minuten, als dem Schiedsrichter auffiel, dass die dunkelblauen Trikots der Duisburger und die dunkelgrünen der Osser kaum auseinanderzuhalten waren. Oss spielte fortan mit weißen Leibchen weiter. Ein Tor gab es auch zu bestaunen: Jakob Bookjans vollendete einen schnellen Konter sicher (21.). Auf der Gegenseite verbuchte Jacey Pansa die beste Offensivaktion für sich. Mehrere Duisburger ließ er stehen, verzog seinen Abschluss aber völlig (32.). Unmittelbar danach endete das erste Viertel des XXL-Test.

Ohne Wechsel ging es auf beiden Seiten weiter. Das Tempo wurde etwas erhöht und die Zielstrebigkeit mit ihm. Ein Steckpass von Simon Symalla fand Lex-Tyger Lobinger. Duisburgs Torjäger zog gleich ab, konnte den Oss-Schlussmann aber nicht überwinden (38.). Auch der nächste Angriff der Duisburger endete mit einem Schuss von Lobinger, der zuvor von Conor Noß auf die Reise geschickt wurde. Stark konnte sich der Angreifer gegen seinen Gegenspieler durchsetzen, aus spitzem Winkel dann den Ball aber nicht im Tor unterbringen (45.). Auch Oss zeigte noch zwei starke Aktionen. Delano Vianello zog aus der Distanz ab, fand im Rücken von Tobias Fleckstein jedoch eine nicht zu überwindende Hürde (51.). Wenig später eroberte Sininé Doucouré für Oss den Ball, brachte seinen Schuss aber genau auf Toni Stahl, der da zum ersten Mal gefordert war (55.).