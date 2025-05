MSV-Stimmen zum Pokalfinale: "Hinten heraus hat der Punch gefehlt"

Der MSV Duisburg hat im Finale um den Niederrheinpokal am Samstag gegen Rot-Weiss Essen geführt, musste sich am Ende aber dennoch mit 1:2 geschlagen geben. Wir waren nach dem Spiel für Euch auf Stimmenfang und sprachen auch mit Protagonisten des MSV Duisburg.

Kapitän Alexander Hahn: “Die Gefühle sind gerade schwer zu beschreiben. Etwas leer und enttäuscht, weil du das Spiel verloren hast. Es war ein sehr enges Spiel. Gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir zu viele Standards zugelassen, und dann reden wir natürlich auch von einer gewissen Qualität, wenn die zweitbeste Rückrundenmannschaft der 3. Liga kommt. Das hat man aber heute nicht so gesehen. Wir haben das Spiel offengehalten, stabil verteidigt, wie es uns das ganze Jahr ausgezeichnet hat. Vorne hat uns ein wenig der Punch gefehlt. Wir hatten vor der Pause ein paar gute Konteraktionen, die wir nicht richtig ausspielen, aber das passiert, da machen wir niemandem einen Vorwurf. Wenn es zu viele Standards am Stück sind, kann es knallen, und dann hat es halt geknallt. Die letzten 20 Minuten haben wir richtig Druck gemacht, viel nach vorne verteidigt, viel Risiko gegangen. Trotzdem bin ich stolz auf die Jungs, die Mannschaft, den Verein, die Stadt, die Fans. Wir haben gemeinsam viel geschafft, sind jetzt einmal kurz umgefallen, aber wir werden, könnt ihr mir glauben, stärker zurückkommen. Ich bin hierhergekommen, um aufzusteigen, das haben wir geschafft. Das hier wäre das i-Tüpfelchen gewesen, aber es geht weiter. “

Dietmar Hirsch: “Wir haben alles reingehauen, es war ein sehr emotionales Spiel. Wir sind in Führung gegangen, und wir wussten, dass der Gegner bei Standardsituationen gut ist. Wir haben dann den zweiten Ball nicht gut verteidigt, dann kommt eine Flanke gut und wir kriegen zu einem ungünstigen Zeitpunkt den Ausgleich. Ich fand, wir waren aber vor allem in den ersten 30 Minuten richtig gut dabei, das hat viel Kraft gekostet. Die Stimmung in der Kabine war gut, auch von außen hat es sich gut angefühlt. Dann pennen einmal, lassen die Flanke zu, das kann mal passieren. Wir haben uns in alles reingeworfen, vorne wie hinten, versucht, nochmal frischen Wind von der Bank zu bringen. Aber hinten heraus hat uns ein wenig der Punch gefehlt, um zumindest noch in die Verlängerung zu kommen.”

Vorfreude auf persönliches Treffen

Hirsch trifft dabei auf seinen Kollegen Uwe Koschninat. "Wir hatten bisher noch nicht viele Berührungspunkte. Deshalb freue ich mich, dass ich Dich dann auch mal persönlich treffe", sagte Hirsch einleitend in der offiziellen Pressekonferenz des Fußballverbandes Niederrhein vor dem großen Spiel.

Da es sich um ein Endspiel handelt, durfte natürlich auch die Frage nicht ausbleiben, ob Hirsch denn nach seinem MSV-Tattoo noch ein weiteres mit dem Niederrheinpokal in Planung habe. "Das war ja eine Geschichte, die insgesamt sehr hochgehängt wurde. Es war ja einfach nur so, dass ich das vor der Saison mal gesagt habe, dass ich das für den Fall des Aufstiegs machen könnte. Dann hat ein Fan gesagt, er würde das dann bezahlen, und wir haben jetzt einfach beide nur Wort gehalten. Ich müsste dann mal sehen, ob es auf meinem Körper irgendwo noch eine Stelle gibt. So viel gibt es nicht mehr, aber da wird schon noch was zu finden sein", erklärte Hirsch.

Nicht der Favorit, aber auch absolut nicht chancenlos

Überwiegend ging es dann aber doch um Fußball, etwa um die Frage, wie der MSV damit umgehen wird, anders als in praktisch jedem Saisonspiel nicht der Favorit zu sein. "Es ist schon so, dass die Spiele gegen uns für die Gegner immer ein Highlight waren, die Mannschaften auch fast immer ihre Top-Performance abgeliefert haben. Das haben in den Pressekonferenzen nach den Spielen sehr viele Kollegen so gesagt. Deshalb ziehe ich den Hut vor der Mannschaft, wie sie damit umgegangen ist. Ich sehe es auch jetzt so, dass wir eine realistische Chance haben dieses Spiel zu gewinnen, aber wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die eine Liga höher unterwegs ist, dann ist man natürlich nie der Favorit", betonte Hirsch. "Jetzt wollen wir aber natürlich auch das Double holen und den DFB-Pokal erreichen. Es ist dieses eine Spiel, dessen Ergebnis du nicht mehr wettmachen kannst."

Das Level, mit dem der MSV am Samstag mitgehen muss, wird nach dem Aufstieg in der kommenden Saison der Standard sein. "Sicherlich wird das auch ein Gradmesser, was in der kommenden Saison auf und zukommt. Aber das wird dann eher in der Nachbetrachtung ein Faktor, jetzt zählt erst einmal das Spiel." Respekt hat Hirsch natürlich vor dem Gegner, der in der Rückrunden-Tabelle der 3. Liga nur dem Meister und Pokalfinalisten Arminia Bielefeld knapp den Vortritt lassen musste. "Wer eine so außergewöhnliche Rückrunde spielt, dem kann man nur einen Glückwunsch mitgeben. Ich denke, dass beide Vereine auf ihre Saison stolz sein können."

Personell kann der MSV wie zuletzt auch am Samstag fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich auf Thomas Pledl und Leon Müller werden die Meidericher im Mittelfeld auch weiterhin verzichten müssen.