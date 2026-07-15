MSV statt Paderborn: Martin Ens wechselt nach Duisburg Der MSV Duisburg hat die Verpflichtung von Martin Ens vom SC Paderborn bekanntgegeben. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis und spielte zuletzt für den SC Verl. von André Nückel · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Das ist Martin Ens. – Foto: MSV Duisburg

Der MSV Duisburg hat den Innenverteidiger Martin Ens vom SC Paderborn für ein Jahr verpflichtet. Der 24-Jährige, der zuletzt eine starke Saison für den SC Verl in der 3. Liga spielte, kommt auf Leihbasis aus Ostwestfalen an die Wedau.

Die neue Nummer vier der Duisburger überzeugte in 37 Einsätzen für den SC Verl vor allem mit seinem starken Aufbau. Bei seinem Jugendverein SCP kam er fünfmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, wird aber nach der Leihe nach Verl nun wieder in der 3. Liga auflaufen. Es ist sein erster Wechsel aus Ostwestfalen raus. >>> Das ist Martin Ens Spielaufbau von Ens überzeugt Das sagen die Protagonisten bei der Vorstellung:

Chris Schmoldt: „Martin Ens hat in der vergangenen Saison gezeigt, dass er zu den spielstärksten Aufbauspielern der Liga gehört. Wir haben gesagt, dass wir uns dem Bereich verbessern möchten und sind glücklich, dass wir Martin trotz einer Vielzahl anderer Möglichkeiten für ihn inhaltlich von uns überzeugen konnten. Dazu ist er ein Stratege für die Defensive, der Mitspieler führen und leiten kann, sehr aufmerksam ist und Spielsituationen äußerst früh antizipiert. Genau die Verstärkung, die wir in unseren Kader bringen wollten.“



Dietmar Hirsch: „Mit Martin haben wir einen sehr spielstarken, strategisch denkenden und agierenden Innenverteidiger, der seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt hat. Beim SC Paderborn hat er eine sehr gute Ausbildung genossen, er kann ein Spiel lesen - genau diesen Typen haben wir gesucht, um unsere Abwehr zu komplettieren.“



