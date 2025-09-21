MSV-Siegesserie gerissen: Das sagen Conor Noß und Dietmar Hirsch

Sichtlich enttäuscht äußerte sich Conor Noß nach der Partie. Der Joker der Zebras erzielte zunächst in der Nachspielzeit den vermeintlichen Siegtreffer, doch die Freude währte nur kurz. John Posselt gelang aus kurzer Distanz in der achten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für das Tabellenschlusslicht aus Havelse. "Es fühlt sich an, als ob wir heute zwei Punkte verloren haben. Das war extrem ärgerlich. Es war ein schweres Spiel. Das späte 1:0 war eine Erlösung. Dann können wir einen langen Ball nicht verteidigen. So Spiele gibt es, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir ein Aufsteiger sind", sagte er.

Dem pflichtete auch Hirsch bei: "Es hat ein wenig Energie gefehlt nach der kräftezehrenden Woche. Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, haben Konter des Gegners gut verteidigt. In der Nachspielzeit machen wir den vermeintlichen Siegtreffer, kassieren dann aber in der Schlussminute noch den Ausgleich. In der 3. Liga muss man auch mal mit einem Punkt zufrieden sein."

Nach sieben Spieltagen hat der MSV 19 Punkte und führt weiter ungeschlagen die Tabelle an. Diesen Fakt hob auch Noß hervor. "Wir sind immer noch ungeschlagen." Zugleich zollte er dem Gegner Respekt, der sich "nie aufgegeben hat" und nahm die eigenen Mitspieler und sich selbst in die Pflicht. "Wir müssen das 1:0 über die Zeit bringen", sagte er abschließend. Auch der Übungsleiter sah das ähnlich. "Wir haben letztlich einmal nicht aufgepasst. Nach dieser Woche durften wir das Spiel nicht verlieren. Das ist gelungen. Jetzt freuen wir uns auf das anstehende Heimspiel am kommenden Samstag", sagte er und schlug gleich den Bogen zum kommenden Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (Samstag, 27. September, 14 Uhr, FuPa-Liveticker).

So spielten die Mannschaften

TSV Havelse – MSV Duisburg 1:1

TSV Havelse: Tom Opitz, Marco Schleef, Emre Aytun, Leon Sommer, Semi Belkahia (60. Julian Rufidis), Florian Riedel, Julius Düker, Johann Berger, Nassim Boujellab, Marko Ilic (89. Lorenzo Paldino), Robin Müller (72. John Xaver Posselt) - Trainer: Samir Ferchichi

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan (46. Florian Krüger), Rasim Bulic, Christian Viet (76. Maximilian Dittgen), Jan-Simon Symalla (90. Ben Schlicke), Steffen Meuer (62. Thilo Töpken), Tim Heike (46. Conor Noß) - Trainer: Dietmar Hirsch

Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 )

Tore: 0:1 Conor Noß (90.), 1:1 John Xaver Posselt (90.+7)