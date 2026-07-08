MSV-Sieg begeistert Hirsch - Transfers gesucht, Zugänge stark

„Wir haben die Vorgabe gegeben, das umzusetzen, was wir im Training erarbeitet haben. Der Gegner war uns dabei egal, wir wollten mutig herausspielen“, sagte Hirsch nach der Begegnung. Gerade in der ersten Halbzeit gelang das den Zebras überzeugend. Florian Krüger und Peter Remmert brachten den MSV mit 2:0 in Führung, beide Treffer entstanden aus vorbereiteten Abläufen über die Außenbahn.

Auch die Vorbereitung auf den Gegner hatte funktioniert. Der MSV analysierte Nijmegen per Video und beschäftigte sich mit dem hohen Pressing des niederländischen Erstligisten. „Die Jungs haben es gut umgesetzt. Ich fand, die Tore waren hervorragend herausgespielt. Super Flanken, gute Boxbesetzung - schöne Tore“, lobte Hirsch.

„Wir wollen nicht immer nur lange Bälle spielen. Wir wollen einfach kicken, wir wollen Fußball spielen“, erklärte der Coach. Duisburg habe es mehrfach geschafft, über Dreiecksbildungen einen Innenverteidiger freizuspielen, der anschließend mit Ball ins Mittelfeld vorrücken konnte. In der zweiten Hälfte habe ihm zwar phasenweise die Bewegung im Zentrum gefehlt, insgesamt fiel sein Fazit aber deutlich positiv aus.

Hirsch: „Die Transfers machen Druck“

Überrascht war der Trainer von der Leistung seiner Mannschaft nicht. Hirsch sieht im Kader große Qualität und vor allem einen deutlich gewachsenen Konkurrenzkampf.

„Wir haben auf allen Positionen Spieler, die spielen können und spielen möchten“, sagte er. Selbst bei der Zusammenstellung der beiden Formationen für die jeweiligen Halbzeiten habe es kaum Unterschiede gegeben. „Von mir aus hätte auch die Mannschaft aus der zweiten Halbzeit beginnen können.“

Eine feste Startelf hat Hirsch zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung deshalb noch nicht im Kopf. Vielmehr zeigte er sich beeindruckt davon, wie schnell die Zugänge Druck auf die etablierten Spieler ausüben. „Wir haben, glaube ich, echt alles doppelt besetzt. Das ist unfassbar“, erklärte der Trainer. Zu diesem Zeitpunkt sei es viel zu früh, einzelne Spieler als gesetzt zu bezeichnen.

Der Erfolg gegen eine Mannschaft, die in der Vorsaison den dritten Platz in den Niederlanden belegt hatte, besitzt für Hirsch zudem einen Wert über das Ergebnis hinaus. „Siege sind immer das beste Teambuilding. So etwas schweißt zusammen“, sagte er. Seine Mannschaft dürfe stolz darauf sein, einen international vertretenen Gegner bezwungen zu haben.

Innenverteidiger gesucht - wohl auch Torhüter

Trotz der positiven Einschätzung ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. Der MSV möchte weiterhin einen Innenverteidiger verpflichten. Die Suche gestaltete sich bislang allerdings schwierig. Einige Kandidaten entschieden sich für Zweitligisten oder andere Vereine der 3. Liga, weitere Optionen fielen wegen langfristiger Verletzungen weg.

Unter Druck setzen lassen möchte sich Hirsch deshalb nicht. „Wir wollen und werden noch jemanden holen. Aber wir holen nicht nur jemanden, um jemanden zu holen“, betonte er. Ein weiterer Innenverteidiger müsse die Mannschaft qualitativ verbessern oder mindestens das Niveau der bereits vorhandenen Spieler besitzen.

Auch auf der Torwartposition dürfte Duisburg nach dem jüngsten Abgang noch einmal aktiv werden. Konkrete Neuigkeiten wollte Hirsch dazu noch nicht verkünden, er gehe aber davon aus, dass sich der Klub nach einer weiteren Lösung umsehen werde.

Bei Dennis Borkowski gibt es dagegen keinen Rückschlag. Der Offensivspieler arbeitet weiter in der Rehabilitation und soll in der kommenden Woche erste Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Der Zeitplan habe sich möglicherweise um rund eine Woche verschoben, körperliche Probleme oder eine Unterbrechung der Reha habe es aber nicht gegeben.

Heimspiel zum Start erfüllt Hirschs Wunsch

Auch den neuen Spielplan hat Hirsch bereits gesehen. Eine Bewertung der einzelnen Gegner vermied der Trainer bewusst, über eine Sache freute er sich allerdings: Der MSV startet vor eigenem Publikum.

„Ich habe mir ein Heimspiel gewünscht, und das haben wir bekommen“, sagte Hirsch. Gerade mit der Euphorie rund um den Verein könne ein erfolgreicher Auftakt wichtig sein. Gleichzeitig zeigte er sich nicht unglücklich darüber, dass Duisburg nicht das offizielle Eröffnungsspiel bestreiten muss. Dort liege häufig ein besonderer Event-Charakter über der Partie.

Sein Ziel für den Saisonstart ist ohnehin klar: „Wir wollen das erste Heimspiel gewinnen.“ Bis dahin bleibt noch viel Arbeit. Im Trainingslager stehen neben weiteren Einheiten auch Teambuilding, ein gemeinsamer Abend und ein abschließendes Testspiel auf dem Programm.

Besonders zufrieden ist Hirsch bislang mit der körperlichen Verfassung seiner Mannschaft. Noch hat sich kein Spieler verletzt, zudem lobte der Trainer die neue medizinische Abteilung und die professionelle Nachbereitung der Akteure. „Im Moment ist echt alles super“, sagte er. Der Sieg gegen Nijmegen hat diesen Eindruck zusätzlich verstärkt.

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